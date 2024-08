L’8 e il 9 agosto si gioca il Memorial Mamma e Papà Cairo. Ecco il programma delle partite di Juve, Inter, Milan e Toro

Anche quest’anno, come di consueto, si giocherà il Memorial Mamma e Papà Cairo. Si gioca l’8 agosto (giovedì) e il 9 agosto (venerdì). Come sempre, parteciperanno al torneo Torino, Juventus, Inter e Milan Primavera. Le due semifinali, Milan-Torino (ore 18:30) e Inter-Juventus (ore 21:00), sono in programma l’8 agosto a Quattordio. Mentre il 9 agosto ci si divide su due campi: finale 3°/4° posto (ore 18:30) a Quattordio e finalissima (ore 21:00) ad Alessandria. Partite a ingresso gratuito.

Lo scorso anno la prima vittoria granata

Lo scorso anno, per la prima volta nella sua storia, la formazione del Torino Primavera ha vinto il trofeo. Fu una partita lunghissima contro l’Inter, vinta dal Toro per 9-8 dopo i calci di rigore. Adesso ad allenare i granata non c’è più Scurto, ma Felice Tufano. Questo memorial è giunto alla sua 10^ edizione. La terza in memoria anche del padre.