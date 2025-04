Sampdoria-Torino, la diretta della partita di Primavera 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Il posticipo di giornata si gioca allo stadio Tre Campanili di Bogliasco. Sampdoria-Torino, inizialmente in programma ieri ma rinviata a oggi, chiuderà infatti il turno di campionato mettendo di fronte le squadre di Lupi e Fioratti. Dopo la vittoria contro il Cesena, Torino 12° in classifica a 43 punti. Sampdoria invece 19° a 22. Segui in diretta Sampdoria-Torino su Toro.it.

Primavera Sampdoria-Torino, la diretta

Calcio d’inizio alle 16:00

Primavera Sampdoria-Torino, le formazioni ufficiali

Sampdoria: Krastev, D’Amore, Patrignani, Ovalle, Forte, Rossello, Papasergio, Paratici, Nhaga, Ivkovic, Dimitrov. A disposizione: Scardigno, Malanca, Boiro, Casalino, Giolfo, Sa, Bacic, Fisher, Paganotti, Diop, Pistone. All. Lupi

Torino: Siviero; Desole, Mullen, Dalla Vecchia, Gabellini, Olsson, Zaia, Acar, Sabone, Olinga, Mangiameli. A disposizione: Plaia, Pellini, Rossi, Sow, Politakis, Acquah, Gallo, Kirilov, Djalo, Franzoni, Dimitri. All. Fioratti

Primavera Sampdoria-Torino, il prepartita

A Bogliasco, al Tre Campanili, si affronteranno Sampdoria e Torino per chiudere il turno con una sfida dal sapore decisivo per entrambe le squadre. I granata, reduci dall’ottimo successo contro il Cesena, vogliono dare continuità per allungare in classifica e consolidare la posizione di metà classifica. Diversa la situazione dei blucerchiati, invischiati nella zona retrocessione e alla disperata ricerca di punti salvezza. Una partita delicata, che promette intensità e voglia di riscatto da ambo le parti.

Primavera Sampdoria-Torino, dove vederla in tv e streaming

La partita Sampdoria-Torino sarà trasmessa in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) o in streaming sul sito o sull’app di Sportitalia.