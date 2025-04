Dal 25 al 27 aprile tre giorni di sport e solidarietà, in campo le migliori giovanili d’Italia per quel che riguarda il calcio femminile

Tutto pronto a Mappano per la quarta edizione del Torneo Internazionale di calcio femminile “Pina Cipriani”, una manifestazione ormai diventata punto di riferimento nel panorama giovanile nazionale. Da giovedì 25 a sabato 27 aprile l’impianto sportivo di via Galvani 48 ospiterà tre giorni di grande calcio giovanile, con protagoniste alcune tra le realtà più importanti del movimento italiano. Torino, Juventus, Inter, Atalanta, Parma, Genoa, Monza e molte altre daranno vita a un torneo suddiviso in tre categorie: Under 17, Under 15 e Under 13.

Torneo “Pina Cipriani”: il calendario

Il via giovedì 25 aprile con le squadre U17, tra cui spiccano le formazioni bianconere e granata, insieme a Monza, Atalanta e la Rappresentativa LND. Venerdì sarà la volta delle Under 15, con Inter, Monza, Torino e Ticino tra le protagoniste. Infine, domenica toccherà alle più piccole: Juventus, Como, Sampdoria, Torino e altre giovani promesse dell’Under 13 si contenderanno il trofeo.

Le partite avranno inizio ogni giorno alle 9:30, con le finali previste dalle 16:30. L’evento non sarà solo una celebrazione del talento calcistico, ma anche un momento di forte valore umano e sociale. Il torneo è infatti dedicato a Pina Cipriani, figura centrale dell’associazione “Il Sogno di Samuele”, venuta a mancare prematuramente ma rimasta nel cuore di chi l’ha conosciuta per il suo impegno verso i più fragili. Lo sport torna così a farsi veicolo di memoria e solidarietà, attraverso una rassegna che unisce il meglio del calcio femminile giovanile a un grande messaggio di speranza e condivisione.