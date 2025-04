Salvezza aritmetica per la Primavera del Torino: prima dell’esonero i granata erano in caduta libera

La svolta tanto attesa in casa Primavera Torino è finalmente arrivata. Dopo una stagione complicata, fatta di risultati altalenanti e prestazioni opache, l’arrivo in panchina dell’allenatore Fioratti ha cambiato il volto della squadra. In sole quattro partite alla guida dei granata, il nuovo tecnico ha centrato tre vittorie fondamentali – tra cui quella di martedì con la Sampdoria – che hanno permesso al Toro non solo di risalire la classifica, ma anche di conquistare con quattro giornate di anticipo la salvezza aritmetica.

La salvezza conquistata

Un traguardo che solo poche settimane fa sembrava a rischio. Prima dell’avvicendamento in panchina, infatti, il Torino navigava pericolosamente nella zona bassa della classifica, con la concreta possibilità di dover lottare fino all’ultima giornata per evitare la retrocessione. L’arrivo di Fioratti ha invece portato entusiasmo, ordine tattico e soprattutto punti pesanti. Oggi i granata occupano il centro della classifica, ben 13 lunghezze sopra il quartultimo posto, con ancora quattro giornate da giocare.

Tra fiducia ed entusiasmo: la Primavera ha nuovi obiettivi

Una vera e propria boccata d’ossigeno per una rosa giovane ma ricca di talento, che con la nuova gestione è riuscita a esprimere finalmente il proprio potenziale. Oltre ai risultati, infatti, è tornata la fiducia: la squadra gioca con più coraggio, ha ritrovato equilibrio tra i reparti e la consapevolezza dei propri mezzi. Il merito va anche alla società, che con tempismo ha saputo intervenire in un momento delicato della stagione. Ora la squadra può guardare al futuro con più serenità, magari sfruttando questo finale di campionato per valorizzare ulteriormente i suoi prospetti migliori. La salvezza è in tasca, ma l’obiettivo adesso è chiaro: chiudere al meglio l’annata, gettando le basi per un nuovo corso più stabile e ambizioso sotto la guida di Fioratti.