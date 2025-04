La squadra di Fioratti ospiterà il Lecce per disputare la gara contro i giallorossi che vale la 35a giornata di campionato

Salvezza aritmetica ottenuta dopo il successo in casa della Sampdoria per 1-3, adesso la Primavera granata tiene testa alla prossima sfida contro il Lecce, valevole per la 35a giornata di campionato. Con l’arrivo di Fioratti, la squadra ha ritrovato il proprio valore, tornando ad avere l’equilibrio e la forza adatti per affrontare il campionato ed ottenere la salvezza diretta. Prima dell’attuale tecnico, il Torino era in piena caduta libera. Calcio d’inizio alle 10:45 di domani, domenica 27 aprile, al Valentino Mazzola di Orbassano.

Come arriva il Lecce

Il Lecce arriverà a Torino con una situazione di classifica quasi uguale alla squadra di casa: 11esima posizione per i granata, 12esima per i leccesi, con soltanto una lunghezza di distacco l’una dall’altra. Reduci da due risultati utili consecutivi alle proprie spalle e con ben quattro squadre – Cesena, Atalanta, Monza e Cremonese – a poca distanza, la squadra di Scurto vuole provare a chiudere il campionato nel miglior modo possibile, cercando di consolidare una buona posizione a metà classifica.

La salvezza ottenuta

Un obiettivo che, fino a poche settimane fa, sembrava tutt’altro che scontato. Prima del cambio in panchina, infatti, il Toro si trovava invischiato nella parte bassa della classifica, con il serio rischio di dover lottare fino all’ultima giornata per evitare la retrocessione. L’arrivo di Fioratti ha però cambiato il volto della squadra: ha portato nuova energia, maggiore equilibrio tattico e, soprattutto, risultati concreti. Oggi i granata si godono una posizione tranquilla a metà classifica, a ben 13 punti di distanza dalla zona playout, quando mancano ancora quattro turni al termine della stagione.