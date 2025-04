Torino-Lecce, la diretta della partita di Primavera 1 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Giuseppe Scurto torna a Torino. Torino-Lecce Primavera si gioca per la giornata numero 35 del campionato Primavera 1 2024/2025. Calcio d’inizio in programma alle ore 10:45 di domenica 27 aprile allo Stadio Valentino Mazzola di Orbassano. La squadra di Fioratti è all’11° posto in classifica a 46 punti. Lecce invece 12° a 45. Sfida equilibrata di metà classifica tra squadre senza pensieri. Segui la diretta su Toro.it.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-LECCE PRIMAVERA

Primavera, Torino-Lecce: la diretta

45′ 5 minuti di recupero

45′ Esce Acquah nel Torino per infortunio

45′ Contropiede letale del Lecce che la chiude. Sinistro vincente di Addo Vernon

45′ Gol del Lecce con Vernon

44′ SOSTITUZIONE NEL TORINO: entra Sabone al posto di Liema

42′ SOSTITUZIONE NEL LECCE: entra Karlsson al posto di Delle Monache

41′ Gol del Toro con Franzoni su rigore

40′ Rigore per il Torino: fallo su Pellini

39′ Vlad! Paratona su un colpo di testa

35′ 10 minuti al termine

31′ Ancora Plaia che para su Delle Monache

29′ SOSTITUZIONE NEL LECCE: entra Minerva al posto di Yilmaz

26′ Plaia para il destro di Delle Monache

25′ SOSTITUZIONI NEL TORINO: entrano Mangiameli e Franzoni al posto di Gabellini e Sow

22′ Dimitri! Palla alta del numero 99

20′ Un gioiello su punizione: Delle Monache fa il 4-1

20′ Gol del Lecce con Delle Monache

19′ AMMONITO Acquah per fallo su Delle Monache

15′ Plaia! Altra bella parata sul destro di Marlon

15′ Lecce in controllo del match

11′ AMMONITO Esposito per fallo su Dimitri

8′ Plaia! Grande parata sul destro a giro di Delle Monache

6′ Fallo in attacco del Toro di Gabellini su Esposito

3′ Attacca il Toro

1′ Si riparte! Muove palla il Toro

1′ SOSTITUZIONI NEL TORINO: entrano Acquah e Dimitri al posto di Acar e Politakis

SECONDO TEMPO

45′ Finisce qui il primo tempo

43′ Ci prova Mullen, ma il suo sinistro al volo finisce alto e non di poco

41′ Gorter con il destro per Winkelmann. Davanti a Plaia il numero 7 la passa a Yilmaz. Con il sinistro il numero 10 del Lecce non può sbagliare

41′ Gol del Lecce con Yilmaz

37′ Fallo di Desole su Esposito

36′ Fallo di Marlon su Dalla Vecchia

32′ Toro che prova a reagire dopo la batosta subita

28′ Errore di Desole che legge male un lancio lungo. Il numero 3 granata serve involontariamente Winkelmann che a tu per tu con Plaia non sbaglia

28′ Vantaggio Lecce con Winkelmann

25′ Yilmaz imbuca per Kovac. Il numero 8 brucia in velocità Olsson e incrocia il destro in area: Plaia è battuto

25′ Pareggia il Lecce con Kovac

24′ Fallo in attacco di Gabellini

20′ Ritmi molto alti sotto la pioggia di Orbassano

16′ Agrimi! Plaia fa una bella parata sul suo sinistro

14′ Winkelmann! Destro al volo da fuori area: palla che sfiora l’incrocio dei pali

13′ Acar! Con il mancino dal limite: Vlad si stende e blocca

10′ Fallo su Dalla Vecchia

8′ La sblocca il Toro con Acar! 6° gol in campionato, 3° nelle ultime 3. Palla che arriva in area e con il mancino l’austriaco trova il diagonale vincente!

8′ GOOOOOOL DEL TORO! ACAR!

4′ Nella panchina del Lecce Scurto è squalificato, c’è Trinchera in panchina

3′ Gira palla il Toro

1′ Si parte! Muove palla il Lecce

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, tra poco si parte!

Calcio d’inizio alle ore 10:45

Primavera, Torino-Lecce 2-5: il tabellino

Marcatori: pt 8′ Acar (T), pt 25′ Kovac (L), pt 28′ Winkelmann (L), pt 41′ Yilmaz (L), st 20′ Delle Monache (L), st 41′ Franzoni (r, T), st 45′ Vernon (L)

Ammoniti: st 11′ Esposito (L), st 19′ Acquah (L)

Torino (4-3-3): Plaia; Pellini, Olsson, Mullen, Desole; Dalla Vecchia, Liema (st 44′ Sabone), Acar (st 1′ Acquah); Politakis (st 1′ Dimitri), Gabellini (st 25′ Mangiameli), Sow (st 25′ Franzoni). A disp. Siviero, Rossi, Gatto, Gallo, Conzato, Djalo. All. Fioratti.

Lecce: Vlad, Esposito, Vernon, Pehlivanov, Gorter, Winkelmann, Kovac, Yilmaz (st 29′ Minerva), Agrimi, Delle Monache (st 42′ Karlsson), Marlon. A disp. Penev, Russo, Vescan-Kodor, Regetas, Brusdeilinis, Pacia, Vitale, Dell’Anna, Bozzolo. All. Scurto.

Primavera, Torino-Lecce: il prepartita

Ore 10 Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Torino-Lecce Primavera. I pullman delle due squadre sono arrivati allo Stadio Valentino Mazzola di Orbassano. A breve le squadre saranno in campo per il riscaldamento prepartita.

Primavera, Torino-Lecce: le formazioni ufficiali

Torino (4-3-3): Plaia; Pellini, Olsson, Mullen, Desole; Dalla Vecchia, Liema, Acar; Politakis, Gabellini, Sow. A disp. Siviero, Rossi, Gatto, Sabone, Acquah, Gallo, Conzato, Djalo, Magiameli, Franzoni, Dimitri. All. Fioratti.

Lecce: Vlad, Esposito, Vernon, Pehlivanov, Gorter, Winkelmann, Kovac, Yilmaz, Agrimi, Delle Monache, Marlon. A disp. Penev, Russo, Vescan-Kodor, Regetas, Brusdeilinis, Pacia, Minerva, Vitale, Dell’Anna, Bozzolo, Karlsson. All. Scurto.

Primavera, Torino-Lecce: dove guardare la partita in TV e in streaming

Torino-Lecce Primavera è trasmessa in diretta TV su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, ma sarà visibile anche sul sito di Sportitalia.