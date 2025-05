La squadra di Fioratti in trasferta a Monza per disputare la gara contro i biancorossi che vale la 36a giornata di campionato

Dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce per 2-5, adesso la Primavera granata tiene testa alla prossima sfida con il Monza, valevole per la 36a giornata di campionato. In seguito alla salvezza aritmetica ottenuta e le vittorie contro Sampdoria e Cesena, la squadra è nuovamente in cerca di un successo, non trovato nella trasferta leccese. Calcio d’inizio alle 15:00 di domani, sabato 3 maggio, al Centro Sportivo Monzello di Monza.

Come arriva il Monza

Il Monza ospiterà il Torino con una situazione di classifica quasi uguale a quella del Toro: 13esima posizione per i granata, 15esima per i biancorossi, con soltanto una lunghezza di distacco l’una dall’altra. Reduci da una vittoria in casa della Fiorentina per 1-2 e con l’Atalanta alla stessa distanza degli avversari, la squadra di Zenoni vuole provare a chiudere il campionato nel miglior modo possibile, cercando di consolidare una buona posizione a metà classifica.

La situazione della classifica

Con 46 punti in classifica, il Torino occupa attualmente la 13esima posizione. Un traguardo importante, che sancisce di fatto la salvezza matematica dei granata a poche giornate dal termine della stagione. Dopo un campionato combattuto e pieno di alti e bassi, i ragazzi di Fioratti possono ora guardare al finale con maggiore serenità.

Subito dietro c’è il Monza, 15esima a quota 45 punti, ma il distacco sulle squadre in zona playout, unito ai risultati degli scontri diretti, mette al sicuro la posizione dei biancorossi. Il campionato, comunque, resta aperto in chiave classifica, e le ultime partite serviranno a migliorare il piazzamento e, soprattutto, a dare continuità al progetto tecnico.