Monza-Torino, la diretta della partita di Primavera 1 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Tre giornate al termine del campionato Primavera 1. Monza-Torino si gioca alle ore 15 di sabato 3 maggio allo Stadio Monzello di Monza. Il Torino si trova al 13° posto a 46 punti, il Monza è invece al 15° a 45. Sfida di mezza classifica senza particolari pensieri. L’obiettivo dei granata è quello di finire bene la stagione. Segui Monza-Torino in diretto con noi su Toro.it.

Primavera, Monza-Torino: la diretta

47′ Finisce il primo tempo dell’incontro, al momento la partita si ferma con il pareggio

46′ Gabellini riceve palla in area ma viene pressato dalla difesa del Monza, tenta di girarsi ma il pallone viene intercettato

45′ L’arbitro indica un minuto di recupero

45′ Ammonizione per il Monza, Viti entra in modo falloso su Mullen, questo intervento gli costa il giallo

44′ Altro duello fisico tra Nene e Mullen, il centrale granata interviene in modo falloso, sarà punizione per il Monza nella tre quarti del Torino

42′ Bell’azione personale di Saw che dopo aver superato un difensore con un tunnel cerca il cross in mezzo che viene intercettato dal portiere

41′ Desole sbaglia il colpo di testa e regala la palla al Monza a centrocampo che non riesce però a sfruttare l’occasione e perde nuovamente palla

39′ Ammonizione per il Monza, Ballabio riceve il provvedimento disciplinare dopo aver atterrato Saw che stava ripartendo in contropiede

38′ Mullen atterra un giocatore del Monza verso il centro del campo, sarà calcio di punizione per il Monza

36′ Occasione Torino, Gabellini riceve palla dentro l’area di rigore ma fa un tocco di troppo e il portiere riesce a coprire bene lo specchio della porta

35′ il Monza cerca di riprendere il controllo della gara, dopo un lungo possesso palla la squadra lombarda tenta il cross in area ma il portiere anticipa tutti e intercetta il pallone

34′ Il capitano del Monza ha una grande occasione per tornare in vantaggio, la palla carambola sui suoi piedi ma non riesce a centrare la porta

32′ Il portiere sventa il tiro e cerca di accelerare la ripartenza del Monza che viene però controllata dalla difesa del Torino

31′ Calcio di punizione per il Torino nella tre quarti avversaria, dopo un inizio difficile la squadra di Fioratti si sta imponendo sul piano del gioco

29′ Secondo gol in campionato per Saw, dopo un’altra spizzata di Gabellini la palla arriva a Saw che da due passi la mette in rete

29′ GOOOOOLLLLL del Torino, Saw pareggia i conti

28′ Bel cross per Gabellini che la spizza di testa e scarica per Saw che inciampa sul pallone prima della conclusione. Il Monza potrà gestire il possesso dal basso

26′ Altra azione pericolosa del Torino, dopo una sponda ben calibrata di Gabellini il Torino si allarga sulla fascia sinistra e tenta il tiro che viene parato facilmente dal portiere

25′ Bell’azione elaborata del Torino, dopo un lungo possesso palla nella metà campo avversaria Djalo tenta il tiro ma viene anticipato dalla difesa

23′ Mullen riceve nuovamente palla a centrocampo, dopo qualche metro palla al piede tenta di nuovo la conclusione che non finisce in rete per pochi centimetri

21′ Il Torino tenta di sviluppare il gioco sulla corsia sinistra ma l’imprecisione negli ultimi metri di campo porta alla rimessa dal fondo per il Monza

20′ Saw riceve palla e tenta di accentrarsi per smistare il gioco, la difesa del Monza lo atterra, sarà calcio di punizione per il Torino a centrocampo

19′ Dopo una percussione in velocità Zaia tenta il cross in mezzo ma Gabellini viene anticipato

18′ Dopo un possesso prolungato Acar prova il cambio gioco ma è impreciso, il Torino continua la fitta rete di passaggi

16′ Il centrale irlandese del Torino riceve palla poco più avanti del centrocampo e prova il tiro. La palla esce a lato di un soffio

15′ Altro giro dalla bandierina per il Torino, il cross però è troppo lungo. Il Monza potrà ripartire con la rimessa dal fondo

14′ Dellavecchia cerca di suonare la scossa in casa granata, dopo un tentativo di cross riesce a guadagnare il calcio d’angolo

12′ Dopo un lancio di Postiglione, Nene arriva velocissimo sul pallone e si dirige verso il centro dell’area e dopo un doppio passo conclude in rete sul secondo palo

12′ Gol del Monza,Nene sblocca la partita con questa rete

11′ Bell’azione del Torino che dopo un lungo possesso palla prova il lancio per l’attaccante Gabellini, ma la difesa del Monza fa buona guardia

9′ Contrasto tra Olssen e Nene, l’arbitro ferma il difensore del Torino con un richiamo verbale

8’Ammonizione per il Torino, Zaia riceve il provvedimento disciplinare

7′ Momento confuso della partita per la difesa del Monza che sbaglia il rinvio e rischia di far capitare la palla tra i piedi dell’attaccante del Torino

6’La palla arriva a Nene del Monza che dopo aver fintato il tiro va alla conclusione, ma Plaia riesce a respingere il tiro

5′ Il difensore del Torino Olsson atterrà l’attaccante avversario. Primo calcio di punizione per il Monza

3′ Il Monza entra nella metà campo avversaria e prova il cross in aerea, palla però troppo lunga per l’attaccante

2′ Rimessa offensiva per il Toro, la palla arriva a Gabellini che prova a entrare in aerea ma viene fermato dalla difesa lombarda

1’Il Monza imposta dal basso con i centrali che cercano subito il lancio sulla prima punta, il Torino riesce ad intercettare

1’Il Monza batte il calcio d’inizio e da avvio alla partita

Primo Tempo

Primavera, Monza-Torino 1-1: il tabellino

Reti: pt 12′ Nene(M), pt 29′ Saw(T)

Ammoniti: pt 8’Zaia (T), pt 39′ Ballabio(M), pt 45′ Viti(M)

Monza: Vailati, Bagnaschi, Postiglione, Domanico, Longhi, Nene, Viti, Lupetti, Berretta, Ballabio, De Bonis. A disp. Capone, Pedrazzini, Giubbone, Gaye, Capolupo, Porta, Miani, Scaramelli, Zanaboni. All. Palla.

Torino: Plaia, Desole, Mullen, Dalla Vecchia, Gabellini, Olsson, Son, Zaia, Acar, Politakis, Djalo. A disp. Siviero, Rossi, Gatto, Sabone, Yesin, Jatta, Kirilov, Mangiameli, Franzoni, Dimitri. All. Fioratti.

Arbitro: Nigro

Primavera, Monza-Torino: il prepartita

Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Monza-Torino, partita valida per la giornata numero 36 del campionato Primavera 1. Le squadre sono arrivate al campo e tra poco saranno sul terreno di gioco per il consueto riscaldamento prepartita.

Primavera, Monza-Torino: le formazioni ufficiali

Primavera, Monza-Torino: dove guardare la partita in TV e in streaming

Monza-Torino Primavera è trasmessa in diretta TV su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, ma sarà visibile anche sul sito di Sportitalia.