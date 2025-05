Quattro calciatori del settore giovanile del Torino sono stati convocati dalle rispettive nazionali

Youssef Boulifi, classe 2008, difenderà i colori della Tunisia Under 16. Il centrocampista parteciperà inizialmente a un raduno preparatorio in programma a Tunisi da lunedì 12 a venerdì 16 maggio, per poi volare in Svizzera dove sarà impegnato in un torneo amichevole che si svolgerà dal 16 al 23 maggio. Chiamata importante anche per Nuha David Jatta, difensore della Germania Under 19 e giocatore della Primavera del Toro. Il giovane granata sarà impegnato mercoledì 14 maggio in un’amichevole di prestigio contro la Danimarca.

Balaguss e Luongo in azzurro e in Europa

Convocazione inoltre per Nils Balaguss, portiere della Lettonia Under 17, che scenderà in campo per due amichevoli contro l’Ungheria. La prima si giocherà martedì 13 maggio, mentre il secondo confronto è previsto per giovedì 15 maggio. Infine, spazio anche all’azzurro per Andrea Luongo, che con l’Italia Under 17 prenderà parte al raduno di preparazione alla fase finale degli Europei di categoria. Il ritiro si svolgerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano dal 12 al 16 maggio. Successivamente, Luongo volerà in Albania dove gli Azzurrini affronteranno la Repubblica Ceca (20 maggio), l’Inghilterra (23 maggio) e il Belgio (26 maggio), nella fase a gironi del torneo continentale.