La squadra di Fioratti ospita il Milan per disputare la gara contro i rossoneri che vale per la 37a giornata di campionato

Dopo la vittoria in trasferta contro il Monza per 1-2, adesso la Primavera granata tiene testa alla prossima sfida con il Milan, valevole per la 37a giornata di campionato. In seguito alla salvezza aritmetica ottenuta e le vittorie contro Sampdoria e Cesena, la squadra può concludere la stagione con tranquillità. Calcio d’inizio alle 11:00 di domani, domenica 11 maggio, al Valentino Mazzola di Orbassano.

Come arriva il Milan

Il Milan sarà ospite a Torino con una situazione di classifica abbastanza diversa da quella del Toro: undicesima posizione per i granata, settima per i rossoneri, con nove distanze l’una dall’altra. Reduci da una vittoria casalinga per 4-0 contro l’Udinese e con l’Hellas ad una sola lunghezza di distacco, la squadra di Guidi vuole provare a chiudere il campionato nel miglior modo possibile: i rossoneri sono infatti in piena corsa playoff e puntano al sesto posto. Non è tutto (solo) nelle mani del Milan perché molto dipenderà anche dai risultati della Juventus e del Verona, coinvolti nella lotta per la qualificazione agli spareggi.

La situazione della classifica del Toro

Con 49 punti in classifica, il Torino occupa attualmente l’undicesima posizione. Se all’inizio dell’annata la squadra allora allenata da Tufano era in piena corsa per la fase finale e occupava le prime posizioni della classifica, i risultati negativi del 2025 l’hanno fatta scivolare giù, facendo perdere così ai granata il treno per la qualificazione ai playoff.