Primavera Torino-Milan, la diretta della partita di Primavera 1 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Due giornate al termine del campionato Primavera 1. Torino-Milan si gioca alle ore 11 al Valentino Mazzola di Orbassano. Il Torino si trova all’undicesimo posto a 49 punti e non ha nulla da chiedere ormai a questo campionato, il Milan è invece al settimo posto, a quota a 58. L’obiettivo dei granata è quello di finire bene la stagione mentre i rossoneri hanno ancora un obiettivo da raggiungere, quello dei playoff. Segui Torino-Milan in diretto con noi su Toro.it.

Primavera Torino-Milan, la diretta

49′ Ammonizione per Nissen che abbatte Sow verso la metà campo dopo che aveva recuperato il pallone

48′ Calcio di punizione per il Torino che riesce a conquistare il pallone e a mantenere il possesso

46′ Occasione Milan con un cross insidioso in area che però termina troppo lungo per i giocatori rossoeri

45′ L’arbitro indica 4 minuti di recupero

45′ Il Torino cerca di guadagnare secondi preziosi mantenendo il possesso vicino alla bandierina avversaria

43′ Ammonizione per il Milan, Scotti riceve il provvedimento dopo aver protestato contro l’arbitro

42′ Hodzic spreca il tentativo da calcio di punizione cercando la battuta rapida che termina però sul fondo

41′ Sostituzione per il Torino, fuori Gabellini al suo posto Melo

41′ Sostituzione del Torino, esce Dallavecchia ed entra Desole

40′ Occasione per il Milan, Magni avanza palla al piede in area ma dimentica di calciare il pallone

38′ Ammonizione per kirilov dopo aver atterrato un avversario

37′ Gol per il Milan, Bonomi concretizza il calcio di rigore

36′ Calcio di rigore per il Milan, il portiere granata ha abbattuto l’attaccante avversario in area

33′ Occasione per il Milan, che non riesce a trovare la porta dopo un colpo di testa nato da un cross ben calibrato

35′ Lontani tenta la conclusione ma Mullen riesce a bloccare il pallone con un ottimo intervento in scivolata

32′ Occasione del Torino, bella combinazione tra Dallavecchia e Gabellini che fa da sponda per il tiro che però viene respinto dal portiere

31′ Sostituzione per il Torino, Kirilov prenderà il posto di Acar, mentre Rossi sostituirà Djalo

30′ Sostituzione in casa Milan, entra Lontani al posto di Perrucci

29′ Scambi prolungati del Milan in zona offensiva che non creano un pericolo per la difesa del Torino che riesce a spazzarla

27′ Acar riesce a difendere bene il pallone in posizione offensiva riuscendo a far carambolare il pallone sulla difesa del Milan, ottenendo così una rimessa laterale

26′ Sostituzione per il Torino, Politakis prenderà il posto di Mangiameli

25′ Incomprensione dei giocatori del Milan che non riescono a sviluppare l’azione perché il pallone termina oltre la linea laterale

24′ Fase confusa della partita in cui le due formazioni faticano a mantenere il possesso del pallone

21′ Bella palla di Acar in mezzo all’area di rigore, l’attaccante riesce a stopparla ma si accontenta di un calcio d’angolo dopo la deviazione del difensore

19′ Calcio d’angolo in favore del Milan, il pallone arriva sulla testa di un giocatore del Milan che spedisce la palla sul fondo

18′ Tentativo velleitario del Torino che riceve palla in mezzo al campo e tenta direttamente la conclusione in porta, nessun pericolo per il portiere

17′ Calcio di punizione in favore del Torino nella propria metà campo

16′ Occasione Milan, Hodzic avanza palla al piede e tenta la conclusione diretta in porta, il pallone esce sul fondo

15′ Il Milan torna ad essere pericoloso in avanti con un cross in area per la propria punta che in allungo non riesce a trovare la porta

14′ Sostituzione per il Milan, entra Ossola, fuori Liberali

14′ L’arbitro ferma il gioco per permettere al giocatore del Milan di rialzarsi

13′ Il Torino è in fiducia e continua a proporsi in avanti ma con qualche leggera imprecisione che non gli sta permettendo di essere pericoloso

9′ Mullen tenta un’altra verticalizzazione ma Nissen intercetta il pallone e lo manda in calcio d’angolo

6′ Doppia sostituzione per il Milan, fuori Comotto e Tartaglia mentre entrano Scotti e Nissen

4′ Gabellini viene atterrato in area di rigore dalla difesa del Milan riuscendo a conquistare un rigore poi trasformato in gol

4′ GOOOOOOOOLLLLL del Torino. Gabellini sigla il 2-0

2′ Bell’azione del Torino, Mullen realizza un buon filtrante per Gabellini che crossa la palla in mezzo all’area dove pesca Dallavecchia che realizza il gol

2′ GOOOOOOOOLLLLLLL del Torino. Dallavecchia firma il gol del vantaggio

2′ Il Torino tenta la verticalizzazione ma il pallone viene intercettato dalla difesa lombarda

1′ Il Torino da inizio alla ripresa col calcio ‘inizio

SECONDO TEMPO

46′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo regolamentare

46′ L’arbitro indica 1 minuto di recupero, il Milan tenterà di sfruttare il calcio d’angolo a favore

45′ Cross in mezzo all’area del Torino che però termina troppo lungo, Sow è costretto ad inseguire il pallone

43’Occasione Milan, Comotto dopo un’ottima progressione palla al piede riesce ad entrare in area mettendo un pallone teso per la propria punta che però spara alto

41′ Il Torino prova a ripartire in velocità con Sow, ma la difesa del Milan riesce ad anticipare il pallone facendo ripartire la squadra

40’Il Milan si avvicina all’area di rigore granata con una serie di passaggi, il cross tentato dai lomardi viene intercettato dalla difesa che spazza in calcio d’angolo

39′ Ammonizione per Djalo, brusco intervento contro il centrocampista del Milan che gli rimedia un provvedimento disciplinare

36′ Occasione Milan, cross ben calibrato in mezzo all’area di rigore, l’attaccante del Milan riesce a spizzare il pallone ma non c’è nessuno che possa approfittarne

33′ Sow dopo aver saltato in dribbling due avversari con una prodezza mette la palla in cerca di Mangiameli, che però si fa trovare in fuorigioco

32′ Errore della difesa del Torino che regala la palla l Milan in zona pericolosa, ma al momento del tiro il Torino riesce ad intercettare il pallone

30′ Il Milan prova a ripartire ma Mullen riesce ad intercettare il pallone, dando avvio alla ripartenza granata

29′ Il Torino riprende il gioco con una serie di passaggi nella propria metà campo

28′ Il gioco è momentaneamente sospeso, Liberali è fermo a terra dopo aver ricevuto un colpo

27′ Buona azione offensiva del Milan che dopo una serie lunga di passaggi riesce a trovare Liberali che tenta il tiro, il pallone termina alto, sarà rimessa dal fondo per il Torino

25′ Errore del portiere del Milan che regala la palla a Gabellini, ma la difesa lombarda è attenta e fa buona guardia

24′ Occasione per il Torino, Zaia mette il pallone raso terra in mezzo all’area di rigore dove pesca Gabellini che però calcia alto

23′ Fitta rete di passaggi tra i giocatori del Torino in fase offensiva, tuttavia i difensori avversari riescono a spazzare il pallone terminando il possesso avversario

21′ Occasione Milan, dopo un bel cross in area la palla arriva all’attaccante che cerca la porta, ma la palla esce di un soffio, Milan vicino al gol del vantaggio

20′ Zaia spazza il pallone cercando un cambio gioco, ma la parte sinistra del campo è vuota, il Milan recupera palla

19′ Il Torino riesce ad intercettar il calcio di punizione e fa carambolare la palla in calcio d’angolo che non viene però sfruttato dal Milan

18′ Calcio di punizione in favore del Milan al limite dell’area di rigore granata

16′ Occasione Milan, bel cross calibrato al centro dell’area, ma nessun giocatore del Milan riesce ad approfittarne

15′ Zaia e Dallavecchia danno avvio alla ripartenza granata, il pallone arriva sulla fascia sinistra dove nasce il cross verso il centro dell’area troppo lungo per Sow

13′ Olsson riesce a sventare una pericolosa azione offensiva del Milan riuscendo ad ottenere un fallo, sarà punizione per i granata

12′ Dopo un cross ben calibrato verso l’area di rigore Mangiameli riesce a fare da sponda per Gabellini che però viene anticipato

11′ Mullen intercetta il calcio di punizione battuto dal Milan battuto vicino alla propria porta

10′ Il Torino pressa alto la difesa del Milan forzando i lombardi al rinvio lungo

8′ Dopo una ribattuta in area DallaVecchia tenta la botta da fuori area ma la difesa riesce ad intercettare

7′ Calcio d’angolo per il Torino, il pallone colpisce tartaglia che la deva oltre la linea di fondo

6′ Sala trova Perrucci con un filtrante, l’attaccante del Milan rientra verso il centro dell’area e tenta il tiro, ma la difesa riesce a spazzare

5′ Occasione Milan, dopo una carambola in area di rigore Sala tenta la conclusione in porta ma il portiere sventa la minaccia

4′ Cross lungo per il Torino, il portiere del Milan riesce ad anticipare l’attaccante granata

3′ Il Torino si propone in avanti con un cross su Gabellini, tuttavia il Milan riesce a sventare l’azione e conquista la rimessa laterale

1′ Il Milan batte il calcio d’inizio e da avvio all’incontro

PRIMO TEMPO

Primavera Torino-Milan 2-1: Il Tabellino

Reti: st 2′ Dallavecchia (T), st 4′ Gabellini (T) st 37′ Bonomi (M)

Ammoniti: pt 39′ Djalo(T) st 38′ Kirilov (T) st 43′ Scotti (M)

Torino (3-5-2): Plaia; Mullen, Dalla Vecchia, Gabellini, Olsson, Sow, Zaia, Acar, Sabone, Djallo, Mangiameli. A disp: Siviero, Desole, Rossi, Politakis, Ferraris, Yesin, Costa Melo, Fiore, Kirilov, Franzoni, Dimitri. Allenatore Fioratti.

Milan (4-3-3): Pittarella, Paloschi, Perrucci, Sala, Liberali, Dutu, Bonomi, Comotto, Hodzic, Tartaglia, Magni. A disp. Colzani, Nissen, Mancioppi, Seger Ibrahimovic, Parmigianni, Lontani, Ossola, Perera, Colombo, Asanji, Scotti. Allenatore Guidi.

Arbitro: D’Eusanio

Primavera Torino-Milan, il prepartita

Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Torino-Milan, partita valida per la giornata numero 37 del campionato Primavera 1. Le squadre sono arrivate al campo e tra poco saranno sul terreno di gioco per il consueto riscaldamento prepartita.

Primavera Torino-Milan, dove vederla in tv e streaming

Torino-Milan Primavera è trasmessa in diretta TV su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, ma sarà visibile anche sul sito di Sportitalia.

Primavera Torino-Milan, le formazioni ufficiali

