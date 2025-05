Dopo le prestazioni positive della stagione i due albanesi si sono guadagnati la convocazione per la nazionale albanese Under17

Come ricompensa di una stagione giocata ad alti livelli, i giocatori Sheji e Cekrezi si sono riconfermati guadagnando la convocazione per la nazionale albanese Under 17. I due giocatori saranno a disposizione della propria nazionale per partecipare alla fase finale del Campionato Europeo di categoria, in programma in Albania dal 19 maggio al 1° giugno 2025.