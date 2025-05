La squadra di Fioratti in trasferta a Firenze per disputare la gara contro i viola che vale per l’ultima giornata di campionato

Dopo la vittoria casalinga contro il Milan per 2-1, adesso la Primavera granata tiene testa alla prossima sfida con la Fiorentina, valevole per la 38a giornata di campionato. In seguito alle cinque vittorie raccolte nelle ultime sei partite, la squadra può concludere la stagione con tranquillità. Calcio d’inizio alle 18:00 di domani, venerdì 16 maggio, al Viola Park di Bagno a Ripoli.

Come arriva la Fiorentina

La Fiorentina ospiterà il Torino con una situazione di classifica abbastanza diversa da quella del Toro: decima posizione per i granata, quarta per i viola, con quattordici distanze l’una dall’altra. Reduci da una vittoria in trasferta per 0-1 contro la Lazio e con il Sassuolo a tre lunghezze di distacco, la squadra di Galoppa ha ormai consolidato una buona posizione utile per la qualificazione ai playoff, già aritmetici.

La situazione della classifica del Toro

Con 52 punti in classifica, il Torino si trova attualmente al decimo posto. Una posizione che racconta di un campionato dai due volti: se nella prima parte della stagione, con Tufano in panchina, la squadra era stabilmente tra le prime della classe e pienamente in corsa per la fase finale, i risultati del 2025 hanno cambiato il corso delle cose. Il rendimento è calato drasticamente e i granata hanno progressivamente perso terreno, fino a scivolare fuori dalla zona playoff, vedendo così sfumare le ambizioni di qualificazione. Da lì il cambio in panchina e la chiusura di stagione in cui sono arrivate vittorie importanti.