Ultimo appuntamento per i torelli in vista del ‘Memorial Mamma e Papà Cairo’. Franzoni nella ripresa risponde a Sow

Mancava il pareggio tra i risultati fin qui maturati nel precampionato dal Torino Primavera di Felice Tufano. In questa fase di preparazione alla stagione, i torelli avevano infatti raccolto a Spiazzo un successo sul Real Vicenza (4-0) e a Cantalupa prima una sconfitta di misura con il Trento (1-2), poi di nuovo una vittoria in extremis per 3-2 con la Sanremese. Quest’oggi, di rientro ad Orbassano, è arrivato dunque un pareggio per 1-1 contro i pari età della Pro Vercelli. Per i granata in gol Franzoni nella ripresa.

Toro sotto dopo i primi 45′

Match che si mette in salita per la squadra di Tufano verso il finale di primo tempo. Dopo una fase iniziale caratterizzata da una maggiore propensione offensiva dei granata (dove si può inserire un tentativo di testa di Raballo terminato di poco fuori dallo specchio), dalla mezz’ora in poi sono gli ospiti a generare i maggiori pericoli. Così al minuto 41′ è la Pro Vercelli a sbloccare il risultato con Sow, liberatosi in area di rigore, pronto a spingere la sfera alle spalle di Siviero.

Franzoni certifica l’1-1

Nel secondo tempo il Torino insegue la parità e viene premiato dello sforzo al minuto 63. E’ Franzoni, in una sorta di rigore in movimento, a mettere il punto ad un’azione che ha coinvolto diversi giocatori granata e a suggellare così l’1-1 definitivo. Inutili i tentativi dei granata volti al completamento della rimonta.

Il Torino Primavera si presenterà con all’attivo due vittorie, un pareggio e una sconfitta al prossimo appuntamento dell’8 e 9 agosto del ‘Memorial Mamma e Papà Cairo’, preambolo dell’esordio in gare ufficiali in programma il 17 agosto con la Sampdoria. I torelli avranno modo di confrontarsi con Juventus, Milan e Inter.