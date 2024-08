Quattro squadre, quattro nuovi allenatori. Tufano si confronta con Guidi. L’interista Zanchetta affronta il suo passato

Alle 18.30 di domani, giovedì 8 agosto 2024, si darà il primo calcio d’inizio alla terza edizione del ‘Memorial Mamma e Papà Cairo’. Le prime due squadre a scendere in campo saranno il Torino di Felice Tufano e il Milan di Federico Guidi. I granata si approcceranno alla sfida dello stadio ‘Sillano’ di Quattordio per la prima volta da detentori del torneo. Nell’ultima edizione, infatti, i granata riuscirono a sfatare il tabù, che vedeva il Torino dal 2013 – ovvero la prima edizione della rassegna precedentemente intitolata ‘Mamma Cairo’ – incapace di iscrivere il proprio nome all’albo d’oro della competizione preparatoria alla stagione ufficiale.

Torino, il nuovo corso Tufano

La squadra di Tufano cercherà dunque di replicare le sensazioni dell’edizione scorsa, quando i torelli della precedente gestione Scurto riuscirono ad imporsi nella lotteria dei calci di rigore contro l’Inter. Un anno dopo troviamo dunque un Toro cambiato. Il ritiro di Spiazzo ha poggiato le basi di un nuovo corso, le cui prime verifiche hanno dato perlopiù responsi positivi, seguendo i principi – almeno sul piano del modulo – instillati da Vanoli alla prima squadra, fondati sul 3-5-2. Prima il poker rifilato alla Real Vicenza, la parentesi sfortunata nel k.o. per 2-1 col Trento (Serie C), il successo di misura per 3-2 sulla Sanremese e infine il pareggio per 1-1 con la Pro Vercelli.

Un Milan da studiare

Di fronte ai granata il Milan di Federico Guidi, che ha preso il posto in panchina di Ignazio Abate. Sarà un primo assaggio di campionato. Le due squadre infatti si affronteranno in occasione della seconda giornata di campionato, in programma il prossimo 26 agosto. I granata cercheranno dunque di studiare l’avversario e colpirlo con i suoi giocatori più in forma, a partire da Tommaso Gabellini, finora autore di 3 reti in questo precampionato. Dietro di lui, a 2, i compagni Franzoni e Dimitri.

Inter-Juve: Zanchetta ritrova i bianconeri

Alle 21, al ‘Moccagatta’ di Alessandria, in scena l’altra semifinale: Inter-Juventus. I nerazzurri sono quelli che hanno vinto in più occasioni la competizione agostana, con 4 successi. Il precampionato poi è stato positivo. Vittoria per 3-0 con il Sunderland, prima del ritiro valdostano dove l’Inter ha prima battuto 7-2 la Social Football Academy (rappresentativa locale) e poi pareggiato 3-3 con i pari età del Lugano. Al ritorno a Milano, un tennistico 6-1 rifilato alla Biellese e un altro pareggio per 3-3 contro la Varesina. Per il nuovo tecnico, Andrea Zanchetta, quella contro la Juventus sarà una partita speciale. L’ex centrocampista si è seduto sulla panchina della Primavera bianconera nella stagione 2013-2014 e nella fase di preparazione si è tolto la soddisfazione di conquistare la prima edizione dell’allora ‘Mamma Cairo’.

La Juve di Magnanelli

A parte Stefano Vecchi (4 vittorie), nessuno è riuscito a bissare, nessuno con due squadre diverse. Di fronte ai nerazzurri dunque la Juventus di Francesco Magnanelli, il quale ha preso il posto di Paolo Montero, promosso in Next Gen. I bianconeri si presentano a questo appuntamento dopo aver superato Basilea, Djurgarden e Panathinaikos tutte e tre col risultato di 1-0 e perso con Dinamo Zagabria (1-0) e Grasshoppers (5-2). Per Magnanelli, la scorsa stagione collaboratore di Massimiliano Allegri, è la prima volta da capo allenatore. Nel suo staff anche la vecchia conoscenza bianconera Simone Padoin.

Venerdì si scoprirà il vincitore

Dai risultati di queste due semifinali si potranno stabilire gli appuntamenti del giorno successivo. Venerdì 9 agosto andranno infatti in scena la finale 3/4 posto e quella che decreterà il vincitore dell’edizione. La sfida tra le deluse delle semifinali si disputerà alle 18.30 allo Stadio ‘Sillano’ di Quattordio, mentre il match per contendersi il primo posto, dunque l’atto conclusivo del torneo, si giocherà alle 21 presso lo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.