Torino-Milan, diretta della partita del ‘Memorial Mamma e Papà Cairo’ 2024 : formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Penultima partita amichevole prima dell’inizio della stagione ufficiale per il Torino Primavera del nuovo tecnico Felice Tufano, il quale partecipa per la prima volta a un’edizione del ‘Memorial Mamma e Papà Cairo’, dove i granata arrivano da campioni uscenti. Allo stadio ‘Sillano’ di Quattordio (calcio d’inizio ore 18.30) la prima delle due sfide che riguarderanno i granata nel torneo amichevole. Avversario il Milan di Federico Guidi, anch’esso fresco di nomina, in sostituzione di Ignazio Abate. Il match tra granata e rossoneri Under 20 sarà un primo assaggio di campionato, visto che le due formazioni si affronteranno il prossimo 26 agosto per la seconda di campionato. Segui la diretta di Torino-Milan su Toro.it.

Primavera, Torino-Milan: la diretta

28′ Si riparte con un nuovo calcio d’inizio battuto dal Milan

26′ Cooling break

25′ Il Toro fa possesso per gestire il risultato e la superiorità numerica. Nonostante ciò, trova la rete del 4-1 con il subentrato Conzato, che approfitta di una incertezza del rossonero Nissen per concludere in rete col destro

25′ GOOOOOOOOL del Toro. Il poker lo firma Conzato

22′ SOSTITUZIONI MILAN: fuori Zaramella e Perin, dentro Lontani e Ossola

22′ Si accende Ciammaglichella. Dopo una breve conduzione palla al piede arriva alla conclusione dal limite col destro. Tentativo ribattuto dalla difesa.

20′ SOSTITUZIONE Torino: fuori Rossi, Bonadiman e Dalla Vecchia dentro Mullen, Pellini e Liema Olinga

18′ Il Torino con l’uomo in più prova a giocare col cronometro e si ritrova a palleggiare con tutti i giocatori di movimento a occupare la metà campo avversaria.

15′ Come nella prima frazione, la gara è sottoposta a interruzioni costanti che impediscono al match di evolvere nel ritmo. E’ un match fondato su diversi duelli corpo a corpo e continue transizioni del possesso.

13′ SOSTITUZIONE MILAN: fuori Ibrahimovic dentro Skoczylas

11′ Ammonizione per Ibrahimovic (M)

5′ SOSTITUZIONE Torino: fuori Marchioro, dentro Conzato

5′ Staff sanitario in campo anche per il granata Mendes, colpito in volto da Comotto

4′ Gioco pericoloso da parte del figlio d’arte nei pressi della zona mancina, di poco fuori l’area di rigore granata.

4′ Espulsione per Comotto (M)

2′ Gioco subito interrotto. Marchioro dovrà abbandonare il campo per via di uno scontro fortuito contro le barriere che circondano il campo.

1′ Si riparte con il primo possesso a favore del Torino

1′ SOSTITUZIONI MILAN: fuori Bonomi e Mancioppi dentro Siman e Tezzele

1′ SOSTITUZIONE TORINO: fuori Perciun dentro Ciammaglichella

SECONDO TEMPO

49′ Si chiude qui la prima frazione. Torino-Milan 3-1

48′ Ripartenza dei granata che approfittano ancora della superiorità numerica nella metà campo rossonera. Il Toro arriva alla conclusione inizialmente con Gabellini, servito da destra, che a tu per tu col portiere gli spara il pallone addosso. Sulla respinta, i granata riconquistano la sfera. Njié si ritrova ancora il pallone tra i piedi, quello che dopo un successivo tentativo vale un clamoroso tris granata e personale.

48′ GOOOOOOOL del Toro, tris Njie

46′ Sta succedendo di tutto in queste battute finali di prima frazione. Neanche il tempo di festeggiare la doppietta di Njie che i rossoneri, con un’azione condotta a destra, accorciano le distanze con Zaramella, che conclude in rete dall’area di rigore.

46′ GOL del Milan con Zaramella

45′ Azione dei granata in ripartenza. Njie si ritrova tutto solo davanti al portiere in uscita disperata. Il granata allora lo dribbla e può appoggiare il gol del 2-0 a porta sguarnita.

45′ GOOOOOOOOOL del Toro. Ancora lui, Njie

42′ Un grandissimo gol dell’attaccante granata. In una partita che stentava a decollare è arrivato il colpo inaspettato. Merito di Njie che, al limite dell’area, riceve palla da destra, controlla e apre il destro. Palla che bacia l’incrocio dei pali e va a depositarsi in rete.

42′ GOOOOOOOOL del Toro con Njié

36′ Rientra in campo Dalla Vecchia

35′ Toro attualmente in dieci uomini. I granata però non demordono e provano a creare pericoli. Azione personale per Marchioro che, sulla fascia destra, arriva sul fondo con determinazione per alzare un cross. La sua traiettoria va a spegnersi tra i guantoni di Colzani.

33′ Partita in pausa. Dalla Vecchia soccorso dallo staff medico per una botta alla gamba destra.

30′ Si riparte con il calcio d’angolo in favore dei rossoneri. Batte Perin a destra. Il suo cross finisce sulla testa di Bonomi. Presa sicura per Siviero.

28′ Match in pausa per il cooling break

27′ Punizione per il Milan dai trenta metri. Tocco morbido di Perin per la sponda in mezzo. La palla sfila per tutta l’area di rigore con nessun giocatore rossonero pronto a correggere in rete. Palla in angolo.

23′ Ammonizione per Parmigiani (M)

21′ Ammonizione per Rossi (T)

21′ Conclusione di Perciun per il Torino. Il moldavo riceve a destra. Controlla, si accentra per il liberare il sinistro ma quando calcia lascia partire una conclusione debole e centrale. Nessun problema per Colzani in presa.

15′ Partita ad alta intensità, anche se ancora condizionata da diversi fischi dell’arbitro che minano sulla godibilità dell’incontro. Rispetto ai minuti precedenti, il Milan inizia a farsi vivo nella metà campo granata. In particolare Comotto e Ibrahimovic, sull’out mancino, sembrano in grado di creare pericoli dalle parti di Siviero.

10′ Partita fin qui molto spezzettata. Tanti falli, da ambo le parti, hanno caratterizzato i primi dieci minuti di gioco.

8′ Prima conclusione della partita per il Torino. Ci prova Gabellini, imbeccato a sinistra in profondità. Impreciso il tiro successivo dell’attaccante granata, che si spegne sul fondo.

4′ Match che comincia a ritmi sostenuti. Si gioca nella metà campo rossonera, in cui il Torino approda portando un pressing alto per disturbare la costruzione bassa del Milan. Il Torino crea la prima occasione del match da una punizione conquistata a ridosso della linea di centrocampo. Il pallone arriva sui piedi di Gabellini, che conduce fino a limite dell’area. L’attaccante scarica poi a destra per un un tentativo di cross intercettato dal portiere rossonero Colzani.

1′ Si comincia con il calcio d’inizio affidato al Milan

Primavera, Torino-Milan 4-1: il tabellino

Marcatori: pt 42′, pt 45′, pt 48′ Njie (T), pt 46′ Zaramella (M), st 25′ Conzato (T)

Ammoniti: pt 21′ Rossi (T), pt 23′ Parmigiani (M), st 11′ Ibrahimovic (M)

Espulsi: st 4′ Comotto (M)

Torino: Siviero; Bonadiman (st 20′ Pellini), Mendes, Desole; Marchioro (st 5′ Conzato), Dalla Vecchia (st 20′ Liema Olinga), Rossi (st 20′ Mullen), Perciun (st 1′ Ciammaglichella), Krzyzanowski; Gabellini, Njie. A disp. Sorensen, Proietti, Gueye, Di Paolo Vlad, Dimitri, Franzoni, Gallea, Acar, Raballo,Kirilov. All. Tufano

Milan: Colzani; Bakoune, Parmigiani, Nissen, Perin, Grilli, Ibrahimovic (st 13′ Skoczylas), Mancioppi (st 1′ Tezzele), Zaramella, Comotto, Bonomi (st 1′ Siman). A disp. Faccioli, Colombo, Frugnoli, Perera Nirash, Gualdi, Cappelletti, Dotta, Ossola, Martinazzi, Lamorte, Lontani. All. Guidi.



Primavera, Torino-Milan: le formazioni ufficiali

Torino: Siviero; Bonadiman, Mendes, Desole; Marchioro, Dalla Vecchia, Rossi, Perciun, Krzyzanowski; Gabellini, Njie. A disp. Sorensen, Proietti, Gueye, Mullen, Di Paolo Vlad, Dimitri, Liema Olinga, Franzoni, Pellini, Gallea, Acar, Raballo, Conzato, Kirilov, Ciammaglichella. All. Tufano

Milan: Colzani; Bakoune, Parmigiani, Nissen, Perin, Grilli, Ibrahimovic, Mancioppi, Zaramella, Comotto, Bonomi. A disp. Faccioli, Colombo, Frugnoli, Perera Nirash, Gualdi, Cappelletti, Simna, Dotta, Skoczylas, Ossola, Martinazzi, Lamorte, Lontani, Tezzele. All. Guidi.

Primavera, Torino-Milan: il prepartita

Per la squadra di Tufano il Memoria Mamma e Papà Cairo è un test importante in vista del campionato per capire a che punto si trova la squadra nel suo percorso di preparazione. Nelle due partite, quella contro il Milan e la finale di domani (che sia quella per il primo o per il terzo posto) il neo tecnico granata farà ruotare i vari giocatori a sua disposizione per testare il livello di tutti.

Dove vedere Torino-Milan Primavera in tv e in streaming

La partita tra Torino e Milan sarà visibile in streaming su Torino Channel. Diretta web su Toro.it