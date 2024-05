Torino-Milan, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

È il momento della verità per il Torino Primavera, che in questo ultimo turno di Regular season si gioca tutto. I granata, al Valentino Mazzola di Orbassano, ospitano il Milan, che si trova due punti sopra in classifica. La squadra di Scurto ha solo un risultato a disposizione, la vittoria, attraverso cui otterrebbe l’accesso alla fase playoff. Segui la diretta di Torino-Milan su Toro.it.

Primavera, Torino-Milan: il prepartita

Ore 10.15 È iniziato il riscaldamento delle due squadre. Buona affluenza al centro sportivo di Orbassano, per una sfida che vale tutto per il Torino Primavera.

Ore 10.00 Inizia a movimentarsi il centro sportivo di Orbassano. Le due squadre sono già arrivate e a breve scenderanno in campo per dare il via al riscaldamento. La posta è in palio è altissima, Torino e Milan si giocano l’accesso ai playoff: i granata devono vincere, mentre i rossoneri hanno a disposizione due risultati su tre. Il Toro non è in un grande momento: arriva da tre sconfitte consecutive.

Primavera, Torino-Milan: le formazioni ufficiali

Torino: Abati, Bianay Balcot, Ruszel, Savva, Silva, Dellavalle, Gabellini, Njie, Dalla Vecchia, Marchioro, Antolini. A disposizione: Brezzo, Casali, Acar, Dell’Aquila, Mullan, Ciammaglichella, Perciun, Longoni, Mendes, Muntu, Franzoni. Allenatore: Scurto.

Milan: Raveyre, Bartesaghi, Malaspina, Simic, Nsiala, Camarda, Sia, Scotti, Zeroli, Magni, Bonomi. A disposizione: Bartoccioni, Bakoune, Stalmach, Cuenca, Paloschi, Parmiggiani, Jimenez, Liberali, Perera, Simmelhack, Ossola. Allenatore: Abate.

Dove vedere Torino-Milan Primavera in tv e in streaming

La partita tra Torino e Milan sarà visibile su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. Inoltre, è possibile accedere alla sfida anche tramite l’app di Sportitalia o il sito Sportitalia.it.

Primavera, Torino-Milan: la diretta

Calcio d’inizio in programma alle ore 11