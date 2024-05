Non è bastato il pareggio contro il Milan al Torino Primavera, che non è riuscito ad accedere alla fase playoff

Finisce il sogno del Torino Primavera, che non è riuscito a ottenere l’accesso alla fase playoff. Una partita pazza, terminata 3-3 dopo una super rimonta, quella contro il Milan, che non è però bastata per ottenere il 6° posto conquistato proprio dai rossoneri; ai granata sarebbe servita una vittoria che non è arrivata. Non è riuscito dunque il back to back ai ragazzi di Scurto dopo la scorsa stagione, a causa di un girone di ritorno molto negativo. L’andamento dell’andata infatti faceva pensare a una qualificazione senza troppa fatica, ma il rendimento negativo avuto da febbraio in poi ha visto il Toro complicarsi la vita, fino a non riuscire a qualificarsi e a concludere al 7° posto.