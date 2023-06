Giocatori e staff in vacanza per qualche settimana, il 17 il ritiro in Trentino Alto Adige ma prima i consueti test a Torino

Da oggi – in realtà già da ieri, al di là di Juric che invece ha incontrato Cairo – il Torino è in vacanza. I giocatori hanno staccato la spina dopo una stagione che per qualcuno è stata anche più densa di impegni a causa del Mondiale. Saranno circa cinque le settimane di stop per calciatori e staff, che si ritroveranno al Filadelfia, per i consueti test medici e per le prime sgambate indicativamente tra il 12 e il 13 luglio, mentre lunedì 17 luglio dovrebbe prendere il via il ritiro di Pinzolo, dove la squadra preparerà la prossima stagione per due settimane. La dirigenza d’accordo con l’allenatore e il suo staff metterà anche a punto quello che sarà il programma delle amichevoli: quelle durante il periodo in ritiro e successive, in modo da preparare il Torino alla prima uscita ufficiale che sarà quella di Coppa Italia. Sfumato l’ottavo posto, i granata dovranno infatti giocare i due turni che precederanno gli ottavi.