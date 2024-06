Stilata la classifica per media spettatori della stagione 2023/2024 di Serie A: il Torino non figura nelle prime dieci

Un’altra stagione di Serie A è volta al termine. Una stagione amara per il Toro, che ha perso ogni speranza di qualificazione alla Conference League con la sconfitta della Fiorentina contro l’Olympiacos. Una stagione ricca di alti e bassi, di occasioni sprecate e di incomprensioni tra ambiente e allenatore, che di sicuro non hanno aiutato la squadra a raggiungere gli obbiettivi sperati. Di questo e tanto altro ne hanno risentito i tifosi, che pur manifestando il loro amore nei momenti decisivi della stagione, raramente hanno riempito il Grande Torino nel corso del campionato. Nella classifica stilata da Calcio e Finanza sulla media spettatori 2023/2024, il Toro è fuori dalla top 10.

Un’annata da record

Quella da poco conclusa è stata una stagione che verrà ricordata negli anni per numeri e statistiche. Con una media di 30.914 spettatori per gara, infatti, l’annata 2023/2024 stabilisce ufficialmente il primato di questo secolo. Era dal lontano 1997/98 (media di 31.223 spettatori), che la Serie A non faceva registrare un tasso di interesse così elevato da parte del pubblico.

La classifica per media spettatori

In testa alla classifica per media spettatori della Serie A 2023/2024 ci sono le milanesi. Prima l’Inter, con un dato pari a 72.838 spettatori per gara, poi il Milan, con 72.074. Chiude il podio la Roma, con una media di 62.956 spettatori. Il Torino è in undicesima posizione, a quota 22.804. Fanalino di od l’Empoli, con una media di 10.576 spettatori per partita.

Inter: 72.838 Milan: 72.074 Roma: 62.956 Napoli: 46.720 Lazio: 43.792 Juventus: 39.653 Genoa: 31.917 Fiorentina: 28.455 Lecce: 26.643 Bologna: 25.916 Torino: 22.804 Verona: 21.556 Udinese: 21.524 Salernitana: 18.166 Cagliari: 16.154 Atalanta: 14.711 Sassuolo: 14.600 Frosinone: 14.570 Monza: 12.173 Empoli: 10.576