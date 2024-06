In vista della prossima stagione di Serie A il calciomercato allenatori è caldissimo: tante squadre cambieranno guida tecnica

Sarà una stagione di grandi cambiamenti quella della Serie A 2024/2025, in particolar modo per quanto riguarda gli allenatori e le rispettive panchine. In tanti, infatti, dovranno scoprire il loro futuro e immergersi in una nuova realtà. Come ad esempio Ivan Juric, che dopo tre anni lascerà la guida tecnica del Toro in cerca di nuove esperienze. O come Stefano Pioli e Marco Baroni, che hanno annunciato l’addio al Milan e al Verona. Altrettanti, invece, proseguiranno la loro avventura nei club di appartenenza. Ecco allora una panoramica della situazione in vista del prossimo campionato.

Le conferme

ATALANTA : Gian Piero Gasperini resterà alla guida del club. Dopo la storica vittoria dei nerazzurri in Europa League il tecnico nerazzurro ha ammesso di aver ricevuto un’offerta dall’Inghilterra, che lui stesso ha rispedito al mittente. Il futuro per lui è ancora a Bergamo.

COMO : Il duo Fabregas/Rodgers continuerà a guidare il Como anche in Serie A. In pochi avrebbero puntato su Cutrone e compagni per la promozione diretta: se i lombardi hanno disputato questo campionato il merito è soprattutto della coppia in panchina.

EMPOLI : Davide Nicola ha fatto un'altra impresa, questa volta a Empoli. Il gol di Niang contro la Roma all'ultimo respiro è valso la ai toscani la permanenza in Serie A, che continueranno agli ordini di mister salvezza.

GENOA : Il club rossoblù e Alberto Gilardino hanno recentemente annunciato il rinnovo di contratto e proseguiranno la loro avventura insieme dopo l'ottima stagione appena conclusa.

INTER : Con l'avvento di Oaktree c'è grande ottimismo per il rinnovo di Inzaghi, che dovrebbe farsi a breve.

LECCE : Grazie alla salvezza raggiunta in anticipo con il suo Lecce Luca Gotti si è guadagnato la permanenza sulla panchina dei salentini.

PARMA : Il Parma di Fabio Pecchia ha dominato il campionato di Serie B. Ora il tecnico proverà a guidare la squadra alla salvezza in Serie A.

ROMA: La Roma e De Rossi proseguiranno insieme. L'annuncio del rinnovo di contratto sarebbe previsto nelle prossime settimane. Un traguardo meritato per l'ex centrocampista, che ha rimesso la squadra nella giusta direzione.

Le panchine in bilico

FIORENTINA : Il futuro di Vincenzo Italiano è tutto da scoprire. Dopo l’ennesima delusione in Conference League, che ha visto i viola perdere la finale contro l’Olympiacos, il tecnico e la dirigenza dovranno decidere se continuare o meno insieme.

LAZIO : Nonostante i buoni risultati ottenuti da Tudor nella sua breve esperienza in biancoceleste, l'allenatore ex Marsiglia potrebbe decidere di abbandonare la nave. Tra le voci che lo vedrebbero lontano da Roma ci sono alcune divergenze con la società.

MONZA : Chi dovrà ancora scoprire il suo futuro è Rafaele Palladino. Il tecnico del Monza ha avuto dei colloqui con la Fiorentina ed è in attesa di capire cosa fare. La società, intanto, sta decidendo se aspettare la scelta dell'allenatore o se sondare altre strade.

UDINESE: Fabio Cannavaro dovrà decidere con la società il da farsi. Intanto l'allenatore ha salvato l'Udinese all'ultima giornata, vincendo lo scontro diretto contro il Frosinone.

Chi è andato o andrà via