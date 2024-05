Sono ufficiali gli addii di due allenatori in Serie A: Pioli e Thiago Motta lasciano le panchine di Milan e Bologna

La notizia era nell’aria, ma ora è ufficiale: Stefano Pioli lascia il Milan, non sarà più l’allenatore nella prossima stagione. Con un comunicato ufficiale del Milan uscito da poco, il club rossonero lo ha salutato e ringraziato. L’allenatore aveva ancora un anno di contratto. Quest’anno il Milan in campionato, non poteva fare di più con la rosa a disposizione ed è arrivato secondo. In Europa invece, le cose sono andate male. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, è arrivata quella ancora più pesante dall’Europa League per mano della Roma. Inoltre, l’Inter ha vinto il suo ventesimo scudetto battendo proprio il Milan nel derby. La società, poco presente in questa stagione, ha deciso di cambiare. Contro la Salernitana, sarà l’ultima partita di Pioli al Milan. Due anni fa aveva conquistato uno storico scudetto. Sempre più caldo il nome di Fonseca (ora in Francia al Lille) per sostituirlo. Su Pioli invece c’è l’interesse del Napoli.

Bologna: anche Motta saluta

Anche il Bologna, nella giornata di ieri, ha annunciato che cambierà allenatore. Thiago Motta non rinnoverà il suo contratto. C’è la Juventus che lo attende. Quest’anno ha fatto un capolavoro, portando il Bologna in Champions League. Sembra essere pronto per il grande salto. Dopo due stagioni alla guida dei felsinei, stasera contro il Genoa sarà la sua ultima partita con il Bologna. I nomi che possono sostituirlo sono tanti. I principali sono Italiano e Sarri. In vista del prossimo anno, ci saranno tanti cambi in panchina.