La squadra di Italiano con i tre punti andrebbe direttamente in Conference e il Toro si aggrapperebbe soltanto al nono posto

Prima dell’appuntamento di domenica alle 18 con l’Atalanta, l’ultima giornata di Serie A si aprirà con la sfida tra Cagliari e Fiorentina, in programma questa sera alle ore 20.45. Una gara dall’inusuale collocazione del giovedì volta a una fase di recupero più lunga per i viola in vista della finale di Conference League del prossimo 29 maggio con l’Olympiakos. Prima dunque un match che per la squadra di Italiano assume già un’importanza nevralgica e che allo stesso tempo potrebbe influenzare i piani del Torino in vista dell’ultimo impegno di Bergamo.

Fiorentina, obiettivo difendere l’ottavo posto

La Fiorentina si presenta all’Unipol Domus di Cagliari per affrontare una squadra di Claudio Ranieri, all’ultima partita in carriera, già salva e dunque senza nulla da chiedere al campionato in questa restante 38^ giornata. I viola invece, oltre ad attendere con ansia l’appuntamento di Atene, devono ancora chiudere i conti per la qualificazione europeo attraverso il proprio posizionamento in campionato. Attualmente la squadra di Italiano occupa l’ottava posizione a quota 54 e può ancora ambire al settimo posto, valevole per l’Europa League, occupato attualmente dalla Lazio a 60. I biancocelesti possono finire ottavi se perdono contro il Sassuolo e se la Fiorentina vince a Cagliari e poi con l’Atalanta nel recupero del 2 giugno. Uno scenario complicato e che invita dunque la squadra di Italiano anche a guardarsi alle spalle, ai possibili attacchi del Torino, piazzato attualmente al nono posto a quota 53.

I calcoli del Torino

Un solo punto dunque separa i granata dall’ottavo posto, quello che attualmente assicurerebbe la Conference League. Un pareggio o una sconfitta dei viola a Cagliari potrebbe garantire ancora la possibilità di qualificarsi direttamente alla competizione continentale, col Torino che vincendo a Bergamo potrebbe scavalcare momentaneamente la squadra di Italiano, attendendo però i risultati di un’altra partita che si giocherà al Gewiss, il 2 giugno tra i padroni di casa e appunto la Fiorentina. In caso di vittoria in Sardegna, per i gigliati sarebbe invece ufficiale la qualificazione alla Conference, col Torino che dovrà cercare di difendere il nono posto in classifica da un Napoli impegnato contro un Lecce già salvo e sperare nella vittoria della Fiorentina ad Atene, che dunque sbloccherebbe la nona piazza come ultimo varco d’accesso alla Conference.