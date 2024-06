Dopo lo 0-0 della finale di andata, i lagunari hanno battuto 1-0 la Cremonese guadagnandosi così la Serie A

Promossa in Serie A, dopo aver battuto in finale playoff la Cremonese. Il Venezia è l’ultima squadra a guadagnarsi l’accesso nella massima serie. La squadra di Paolo Vanoli raggiunge il Como e il Parma, già promosse. In B la Salernitana, il Sassuolo e il Frosinone, per una Serie A che quindi ancora un volta come di consueto sarà rinnovata. Una impresa firmata anche da Paolo Vanoli, allenatore su cui da tempo il Torino ha messo gli occhi per il dopo Juric.