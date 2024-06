Chi sarà il prossimo allenatore del Torino? La prossima settimana è quella decisiva e il Torino sceglierà chi siederà sulla panchina

Il ciclo di Ivan Juric al Torino si è concluso con il termine della stagione 2023/2024. L’allenatore croato era arrivato nella stagione 2021/2022 e dopo 3 anni, il suo contratto è scaduto. Adesso il Toro deve scegliere il prossimo allenatore. La prossima settimana, sarà quella decisiva per la scelta. I nomi caldi sono due: Paolo Vanoli e Vincenzo Italiano. Il Toro ha concluso il campionato al 9° posto a 53 punti. La Fiorentina però, non ha vinto la Conference League e quindi, niente Europa il prossimo anno per i granata. Torino che quindi disputerà due competizioni: Serie A e Coppa Italia. La scelta dell’allenatore, in vista della ripresa al Filadelfia e del ritiro di Pinzolo, è il primo passo da fare. Il 14 giugno inizia Euro 2024 in Germania, ma in Serie A e in Serie B le stagioni devono ancora finire. Da lunedì, Cairo e Vagnati intensificheranno i contatti per il nuovo allenatore.

Paolo Vanoli in pole

Il candidato numero 1 è Paolo Vanoli, allenatore del Venezia. Quest’anno ha fatto un lavoro magnifico in Serie B e domenica, contro la Cremonese, i lagunari si giocano l’accesso alla Serie A tramite i playoff. Scuola Conte, è lui il principale indiziato a sostituire Ivan Juric. Profilo giovane e interessante nel calcio italiano. Ma prima appunto, lui e il Venezia devono ancora finire la stagione. Vanoli aveva detto: “Torino? Ora penso al Venezia, ma nel calcio non si sa mai”.

Italiano sullo sfondo

Sullo sfondo, piace anche il profilo di Vincenzo Italiano. Lui in Serie A si è già affermato, prima con lo Spezia e poi con la Fiorentina, con la quale ha raggiunto tre finali (una in Coppa Italia e due in Conference League). Su di lui però, c’è anche il Bologna, che saluterà Thiago Motta destinato alla Juventus. Quella che porta a Italiano, è una pista molto più complicata. Incide anche il fatto che il Toro, il prossimo anno, non giocherà in Europa. Anche la Viola deve finire la stagione: domenica alle ore 18:00 c’è il recupero contro l’Atalanta.