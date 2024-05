L’allenatore del Venezia Paolo Vanoli ha parlato della possibilità di allenare il Torino nella prossima stagione

In vista della finale playoff che il Venezia disputerà contro la Cremonese, Paolo Vanoli ha parlato della gara e ha commentato un suo possibile passaggio al Torino al termine della stagione.

Le parole di Vanoli

Vanoli ha parlato così in vista della finale play off: “Giocheremo la finale playoff perché ce la siamo meritata, per tutto quello che abbiamo costruito in questa stagione. Contro il Palermo è stata la partita perfetta, il coronamento di tutte le esperienze, belle e negative, della stagione: a Palermo abbiamo giocato con personalità, acume tattico e intelligenza, mentre l’altra sera siamo scesi in campo come se fossimo noi in svantaggio. Potevamo fare anche qualche gol in più, nei primi 30′-35′ abbiamo espresso un calcio di alto livello.

Infine, sulla possibilità di allenare il Torino: “Futuro? Penso solo al Venezia, a inseguire il nostro grande sogno, nel calcio non sai mai cosa succederà domani”.