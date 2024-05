Il portiere ha giocato a Bergamo la sua ultima partita in maglia granata: non rinnoverà il contratto e andrà via a zero

Si separano le strade del Torino e di Luca Gemello, dopo più di 7 anni passati insieme. Il portiere, in scadenza di contratto, ha deciso di non rinnovare e di andare alla ricerca di una nuova esperienza, lasciando così il club a zero. E la sorte ha voluto che il numero 1 giocasse la partita di ieri, a tutti gli effetti l’ultima della sua esperienza in granata. Alla lettura delle ufficiali prima della sfida contro l’Atalanta, infatti, la vera e propria sorpresa era rappresentata dalla presenza del classe 2000 a difendere la porta del Toro; nessuna scelta tecnica o emozionale, bensì un problema muscolare che ha colpito Milinkovic-Savic alla vigilia.

Si chiude un cerchio

L’avventura di Gemello al Toro, di fatto, non si è chiusa nel migliore dei modi: 3 gol subiti contro l’Atalanta e una papera in occasione della 2ª rete dei nerazzurri, che ha poi aperto la strada per la brutta sconfitta. Al netto di questo, però, si può dire che in diverse occasioni il portiere piemontese si è rivelato una buona spalla per Milinkovic-Savic, soprattutto in questa stagione. L’esperienza del 23enne sotto la Mole si chiude dunque dopo essere iniziata nel 2017 nelle giovanili. Da quel momento lì Gemello ha girato molte squadre in prestito, fino a rimanere dall’estate del 2021 in pianta stabile in prima squadra. In totale dunque rimangono 4 le partite in cui ha difeso la porta granata, in cui ha subito 7 gol e collezionato un clean sheet.

Chi sarà il sostituto?

A questo punto, è chiaro che Vagnati dovrà muoversi per trovare un nuovo secondo. La sensazione, però, è che il sostituto di Gemello il Toro ce l’abbia già in casa. Nella scorsa estate, infatti, era arrivato Popa dalla Romania a parametro zero. Il romeno non ha giocato nemmeno una partita quest’anno, ma è probabile che possa scalare nelle gerarchie per mettersi alle spalle del primo portiere (chissà se sarà Milinkovic) nella prossima stagione.