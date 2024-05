Come dichiarato da Alessandro Buongiorno il Torino si riunirà per vedere in tv la finale di Conference tra l’Olympiakos e la Fiorentina

Il Torino stecca la partita della vita e chiude il campionato al 9° posto. Quella contro l’Atalanta era una gara in cui i granata dovevano necessariamente fare punti per non essere scavalcati dal Napoli. Fortunatamente gli uomini di Calzona hanno pareggiato contro il Lecce e la speranza di qualificazione alla Conference League è ancora viva. Resta solo un ultimo step prima di raggiungere l’Europa: la finale che la Fiorentina disputerà contro l’Olympiakos, il prossimo 29 maggio.

Il Toro la seguirà dalla tv

“Adesso aspettiamo la Fiorentina, siamo contenti per la posizione che abbiamo raggiunto. Vedremo tutti insieme la partita, poi vediamo cosa succede. Sapevamo di dover fare la nostra partita, che purtroppo è andata come è andata. Poi c’era anche la variabile Napoli e per fortuna quella è andata bene e ci siamo guadagnati il nono posto“. Così Alessandro Buongiorno ha parlato al termine di Atalanta-Torino, gara dalla quale i granata sono usciti sconfitti per 3-0. Ora la squadra si riunirà davanti alla tv per tifare la Fiorentina, che si giocherà la finale contro l’Olympiakos. Se i viola dovessero vincere il Toro sarebbe qualificato per la prossima edizione della Conference League e accederebbe per la prima volta a una competizione europea dal 2018/2019. Lo scenario, tuttavia, potrebbe rivelarsi più complicato del previsto. La finale si disputerà all’OPAP di Arena, in Grecia, in uno stadio che l’Olympiakos conosce bene: è la casa degli acerrimi rivali dell’AEK Atene. Vincere a casa del “nemico” è un’idea che stuzzica e non poco gli uomini di Mendilibar, che scenderanno in campo con grande determinazione.