Vincenzo Italiano è nella lista di chi potrebbe prendere il posto di Juric: ecco come giocano le sue squadre

Europa sempre più lontana per il Torino, ma si allontana anche Juric. Il contratto dell’allenatore croato sta per scadere e le parole di Cairo sanno di addio. Partirà quindi, il casting in casa Toro per il nuovo allenatore. I due nomi più caldi sono Vincenzo Italiano (adesso alla Fiorentina) e Paolo Vanoli (adesso al Venezia). Per quanto riguarda il primo, in Serie A sta diventando una certezza. Ha smesso di giocare nella stagione 2013/2014, era un centrocampista. Nel 2017/2018 ha allenato l’Arzignano Valchiampo e nel 2018/2019 il Trapani. Dal 2019 al 2021 ha poi allenato lo Spezia. Prima lo ha portato in Serie A, poi lo ha salvato. Adesso si trova alla Fiorentina: lo scorso anno ha sfiorato 2 trofei, andando in finale in Coppa Italia e in Conference League.

Come giocano le sue squadre

In passato ha giocato anche con il 4-3-3, ma attualmente gioca con il 4-2-3-1. Per lui, la difesa a 3 non esiste. In fase di possesso, il suo modulo diventa un 2-1-5-2. In fase di non possesso, si passa al 4-1-3-2. Il suo gioco si basa molto sul possesso palla, sulla costruzione dal basso. I ruoli dei giocatori in campo si scambiano spesso. Inoltre, raramente Italiano schiera la stessa formazione per 2 volte di fila. Tutti sono prime scelte e possono tornare utili dall’inizio.

I giocatori nello specifico

Serve quantità ma soprattutto qualità per interpretare al meglio il suo calcio. Gli esterni, partecipano ad entrambe le fasi. I due centrali in difesa, devono essere diversi. Uno più fisico, l’altro più tecnico e in grado di costruire. Poi ci sono i due mediani, preferibilmente uno destro e uno mancino. In fase di attacco, uno dei due tende a salire più dell’altro. Dietro all’unica punta poi, ci sono 3 giocatori. Quello centrale può anche essere una sorta di seconda punta, mentre gli altri sono esterni a piede invertito.