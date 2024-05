I granata fermi a tre ma tutti risalenti all’andata. La scorsa stagione Vlasic decisivo con un sinistro dalla distanza

Il Torino a confronto con il Verona per quanto riguarda i numeri offensivi. Si tratta di un girone di ritorno fin qui avaro di gioie per i granata. La squadra di Juric non trova la via del gol da quattro incontri e in generale ha esultato nelle 16 gare disputate solo in 13 occasioni. Meglio finora ha fatto l’Hellas Verona con 17 reti, che presentano in seno una caratteristica da non trascurare per i granata in vista della prossima sfida in scena al Bentegodi. Dei 17 gol messi a segno dalla squadra di Baroni, ben 8 sono arrivati dalla lunga distanza. Il miglior dato dei top 5 campionati europei nell’arco dell’anno solare 2024, davanti al Manchester City in lotta per la vittoria della Premier League con 7.

Verona, 3 gol da fuori di Folorounsho

Una lunga lista di marcatori quella dell’Hellas nelle conclusioni vincenti da fuori area. Il primo è della 20a giornata contro l’Empoli e vede la firma di Cyril Ngonge, poi ceduto dopo quest’ultimo acuto in maglia gialloblù al Napoli. Ci ha pensato poi per tre volte Michael Folorounsho nelle gare con Roma, Juventus e Lecce a far crescere il dato. Nel mezzo il gol di Swiderski decisivo nello scontro salvezza col Sassuolo, Noslin nell’unica rete scaligera nel k.o. per 1-3 col Milan, Bonazzoli in un’altra sconfitta col Genoa e infine Darko Lazovic nel 2-2 esterno con l’Atalanta. A secco finora il Torino nei timbri dalla lunga distanza per quanto riguarda il girone di ritorno. Tre però sono giunti nella prima parte di stagione.

3 gol dalla distanza per il Toro

Il primo gol da fuori area nelle fila del Torino lo mette a segno Nemanja Radonjic, valevole per il raddoppio dopo il momentaneo di 0-1 di Alessandro Buongiorno. Una conclusione a giro calibrata al millimetro da Radonjic per superare Ochoa, prima di siglare poi la doppietta personale su assist di Bellanova. Il secondo centro dalla distanza della stagione del Torino si può considerare quasi come una casualità, rivelatasi però utile a salvare la pelle di fronte al proprio pubblico contro l’Udinese. Si tratta del tiro-cross dalla traiettoria ingannatrice di Ilic che all’88’ ha permesso ai granata di chiudere il match sull’1-1. Infine, c’è quello di Nikola Vlasic contro il Napoli, lo scorso 7 gennaio. Il gol della prima frazione di Sanabria, l’espulsione sciocca di Mazzocchi per i partenopei e il match messo in cassaforte dal destro all’angolino di Nikola Vlasic, a un passo dalla mezzaluna dell’area di rigore.

Vlasic, da fuori area il gol dell’ultimo Verona-Torino

Nikola Vlasic non sarà della partita ed è un peccato visto che del Bentegodi ha un piacevole ricordo. L’unico viaggio del croato da quelle parti è della scorsa stagione ed è culminato con una vittoria, tra l’altro frutto di un suo gol da fuori area. Lo stop col mancino, il destro ad accarezzare il pallone per poi richiamare in causa di nuovo il sinistro a incrociare di rara potenza terminato alle spalle di Montipò. Da ricordare anche la pregevole fattura sempre da fuori area di Miranchuk nella gara d’andata in risposta al vantaggio ospite di Djuric. Ci ha pensato il russo con un missile terra-aria di sinistro, di quelli che tolgono le ragnatele all’incrocio dei pali, a rimettere in piedi la squadra di Juric per l’1-1 finale. 4 gol in tutto lo scorso anno in questo fondamentale. Si aggiungono i gol di Sanabria a Empoli nel 2-2 del Castellani e la prima rete da giocatori del Torino di Ivan Ilic contro la Lazio. Il suo mancino contro i biancocelesti si può considerare fino a questo punto il momento più alto del serbo da quando veste il granata. Quest’anno una stagione sottotono, in termini di partecipazioni a gol (2 reti e 2 assist). In generale un’annata deficitaria dei centrocampisti in zona rete. Nessuno può sedersi al tavolo con il solo Folorounsho, fermo a 4. Il nazionale italiano non sarà un problema dei granata in vista di domenica, in quanto assente per squalifica.