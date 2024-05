L’arrivo di Matteo Lovato non ha inciso particolarmente sulle prestazioni del Toro: il difensore ha giocato poco e si è infortunato spesso

La stagione di Matteo Lovato con la maglia del Toro non resterà di certo scolpita nei ricordi dei tifosi granata. Arrivato al Toro nel mercato di gennaio, l’ex Salernitana non ha di certo lasciato il segno. Il difensore era stato prelevato in prestito a causa della grande quantità di infortuni che hanno colpito la difesa granata, da Buongiorno fino a Schuurs, ma il suo rendimento non è stato quello sperato.

Alcune incertezze che pesano

Lovato si è reso protagonista di alcune incertezze che sono costate care, come ad esempio a Reggio Emilia, quando si è perso la marcatura di Pinamonti sul gol del Sassuolo. Erano passati solo 5 minuti dalla sua prima gara da titolare con la maglia granata, che evidentemente non ha approcciato in modo corretto. Contro l’Inter ha poi avuto un’altra chance, ma non è riuscito a fare meglio del solito. Nella difesa a quattro schierata da Juric Lovato ha giocato al centro della difesa in coppia con Buongiorno. Nel secondo tempo si è reso protagonista di un episodio in negativo, che ha definitivamente chiuso la gara in favore dei nerazzurri. Su una percussione in area di Thuram Lovato lo ha steso con imprudenza, concedendo un rigore a Calhanoglu che il turco non ha fallito. Una serie di errori che alla lunga hanno pesato sulla classifica del Toro.

Gli infortuni

Se Lovato non si è particolarmente distinto sotto l’aspetto delle prestazioni, si può dire lo stesso anche a proposito delle sue condizioni fisiche. Durante la permanenza al Toro è stato condizionato da alcuni infortuni che lo hanno costretto a saltare qualche partita di troppo. Su tutti quello al polpaccio, rimediato contro la Roma, che lo ha tenuto fuori contro Fiorentina e Napoli. Al suo rientro ha giocato poco, chiudendo la stagione senza arrivare alla sufficienza.



PRESENZE: 13

GOL: 0

VOTO: 5,5