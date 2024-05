Inizia oggi a Coverciano il raduno dell’Italia verso Euro 2024: presenti Buongiorno, Bellanova e Ricci, che dovranno convincere Spalletti

Manca sempre meno all’inizio degli Europei, che prenderanno il via il 14 giugno con la sfida tra Germania e Scozia. Negli scorsi giorni le varie nazionali hanno iniziato a riunirsi per prepararsi in vista delle prime partite, e oggi è toccato anche all’Italia. Gli azzurri convocati da Luciano Spalletti si sono ritrovati in mattinata a Coverciano, dove rimarranno fino a martedì prima dell’amichevole contro la Turchia. Presenti, come ben noto, anche Buongiorno, Bellanova e Ricci, i quali dovranno convincere l’ex allenatore del Napoli a non essere tagliati dalla lista dei 26 che verrà ufficializzata giovedì 6 giugno.

Il percorso verso l’esordio

Gli azzurri esordiranno nel torneo sabato 15 giugno alle ore 21 contro l’Albania di Sylvinho. Ai ragazzi di Spalletti, dunque, spettano due settimane di preparazione completa prima dell’esordio. In particolare, il programma prevede un’amichevole contro la Turchia martedì prossimo a Bologna, dopo la quale il CT renderà nota la lista ufficiale. Il 9 giugno, invece, l’Italia giocherà una seconda amichevole contro la Bosnia a Empoli, prima di partire poi direttamente per la Germania.

Il destino dei tre granata

Come detto, dall’attuale lista dei 29 giocatori (30 meno Acerbi), in tre dovranno essere tagliati per rispettare il limite di 26 imposto dall’UEFA, e dunque non è ancora certa la presenza dei granata all’Europeo. I tre, però, vivono situazioni differenti: Buongiorno, soprattutto dopo l’infortunio di Acerbi, è quasi certo di un posto all’interno della lista essendo l’unico difensore in grado di giocare da centrale nella difesa a 3 che Spalletti vorrebbe sperimentare. Anche Bellanova ha ampie possibilità di partire in direzione Germania, data l’assenza di veri e propri laterali destri. Infine, Ricci è in ballottaggio con Fagioli e Folorunsho: il CT ha chiamato diversi centrocampisti per il raduno di Coverciano, e con molta probabilità uno di loro verrà escluso.