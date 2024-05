Nonostante la stagione non troppo positiva, Milinkovic-Savic si è piazzato al 4° posto tra i portieri con la miglior percentuale di parate

Una stagione ricca di alti e bassi, per Milinkovic-Savic. Quella appena terminata è stata certamente la migliore del portiere serbo da quando difende la porta del Toro, ma bisogna essere onesti e affermare che gli standard possono anche essere più alti. L’ex Spal è stato sì il secondo miglior portiere della Serie A a livello di clean sheet (dietro solo a Sommer), ma allo stesso tempo si è anche reso protagonista di alcuni errori che sono costati punti pesanti ai ragazzi di Juric, come quelli nel derby d’andata. Al di là di tutto, però, il numero 32 si è piazzato 4° in una speciale classifica che include tutti i portieri dei top 5 campionati europei.

Il serbo dietro Donnarumma

La speciale classifica di cui si parla è quella inerente alla percentuale di parate realizzata dagli estremi difensori durante tutto il corso della stagione, e dunque non si limita semplicemente al numero complessivo di salvataggi effettuati. In particolare, in questo elenco, Milinkovic-Savic si trova al 4° posto dietro solamente a grandi portieri come Donnarumma o Sommer, e non è riuscito a far parte del podio solamente per un punto percentile, trovandosi anche alle spalle di Di Gregorio e a pari punti con Hradecky, portiere del Bayer Leverkusen dei record. Un riconoscimento dunque importante per il portiere del Toro, che mai come quest’anno si è mostrato più sicuro tra i pali. Il dato infatti parla chiaro: 4 tiri su 5 indirizzati verso la porta sono stati parati dal portiere, che ha poi invece commesso altri errori in situazioni di uscita volante o palla al piede.

La classifica

Gianluigi Donnarumma – Paris Saint-Germain: 82% Yann Sommer – Inter: 81% Michele Di Gregorio – Monza: 78% Vanja Milinkovic-Savic – Torino: 77% Lukas Hradecky – Bayer Leverkusen: 77%