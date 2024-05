Perr Schuurs dopo la strepitosa scorsa stagione aveva iniziato bene anche questa ma contro l’Inter la rottura del crociato lo ha fermato

Perr Schuurs aveva iniziato la stagione da titolare indiscusso e da pilastro difensivo dei granata, giocando 9 partite da titolare e segnando anche un gol contro il Milan. Purtroppo però nella partita di andata contro l’Inter all’Olimpico Grande Torino dopo uno scontro con Barella a centrocampo il difensore granata si è accasciato a terra dolorante, subito si è capito che l’infortunio era grave e infatti gli esami medici hanno poi evidenziato la rottura del legamento crociato. L’infortunio ha posto fine alla stagione del numero 3 del Toro costringendo la squadra di Juric a giocare spesso con Tameze difensore centrale, complici anche altri infortuni.

Poche partite giocate ma prestazioni ottime

Il difensore olandese ha giocato pochissime partite, appena 9, ma le sue prestazioni sono state strepitose. Nelle poche apparizioni stagionali il difensore è riuscito a segnare 1 gol, effettuare 21 tackle, rubare 23 palloni e intercettarne 11. Inoltre il numero 3 è stato in grado di vincere 39 duelli e 15 duelli aerei, il tutto commettendo solamente 8 falli e venendo ammonito 2 volte. Schuurs è stato anche molto importante in fase di impostazione, avendo tentato 396 passaggi di cui 352 sono arrivati al loro destinatario, con una precisione di passaggio dell’88,9%. l’olandese ha anche effettuato 1 passaggio chiave , in pieno stile Ivan Juric si è anche dato da fare in attacco, calciando 7 volte, quasi 1 tiro a partita (non poco per un difensore centrale) e ha tentato 3 dribbling di cui solo 1 fallito. Un inizio di stagione sicuramente positivo, ma troppe poche partite per poter avere un voto altissimo.

Voto: 6

Presenze: 9

Gol: 1