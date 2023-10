Al 5′ del secondo tempo Perr Schuurs è costretto a lasciare il campo in barella a causa di un infortunio al ginocchio sinistro

Bruttissima notizia per il Torino: a inizio secondo tempo, Perr Schuurs è stato costretto a lasciare il campo in barella a causa di un infortunio al ginocchio sinistro che sembra essere molto grave. Schuurs è caduto a terra dolorante dopo un contrasto falloso di Nicolò Barella, anche se l’infortuno non è dovuto al contrasto. Il difensore olandese si sottoporrà ora a tutti gli esami del caso ma le prime sensazioni non sono positive.