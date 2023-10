Il calendario del Torino fino alla sosta per le nazionali di novembre: tanti scontri diretti per i granata

Obiettivo: cancellare dalla mente il bruttissimo periodo recente. Non sa più vincere il Torino di Ivan Juric, che pur avendo affrontato 4 big nelle ultime 5 giornate, non si è mai davvero messa in mostra provando a giocare alla pari delle avversarie. La classifica adesso parla di una posizione molto pericolante, con i granata fermi al 14° posto a soli 9 punti in 9 giornate, troppo pochi per quello che era l’obiettivo prefissato a inizio stagione, cioè l’Europa. Vero è che in questo inizio i ragazzi di Juric hanno incontrato 5 grandi del campionato, ma pur vero è che nelle sfide contro squadre di medio-bassa classifica – soprattutto in casa – non si è riusciti a conquistare punti che sarebbero stati preziosi. Adesso, il calendario da qui fino alla sosta di novembre mette in programma diverse sfide intriganti contro avversarie che lottano per gli stessi obiettivi.

Il calendario fino alla sosta di novembre

Archiviata la sconfitta per 0-3 contro l’Inter, i granata tornano in campo sabato 28 ottobre al Via del Mare, ospiti del Lecce di D’Aversa. I salentini hanno iniziato molto bene la stagione e possono insidiare Buongiorno e compagni, ma una vittoria sarebbe importantissima. Dopodiché torna la Coppa Italia, in cui il Torino ospiterà il Frosinone nel 2° turno. L’11ª giornata di Serie A, invece, mette di fronte i ragazzi di Juric con il Sassuolo, vera e propria mina vagante del campionato. I neroverdi hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi big, ma spesso soffrono di discontinuità. Infine, prima dell’ultima pausa del 2023, si andrà a Monza, per affrontare la squadra di Palladino. Buonissimo inizio anche per i brianzoli, fermati solo da una rete all’ultimo minuto di El Shaarawy nella partita contro la Roma della 9ª giornata.

SERIE A – 10ª GIORNATA – LECCE-TORINO , sabato 28/10 ore 18:00

, sabato 28/10 ore 18:00 COPPA ITALIA – 2° TURNO – TORINO-FROSINONE , giovedì 2/11 ore 21:00

, giovedì 2/11 ore 21:00 SERIE A – 11ª GIORNATA – TORINO-SASSUOLO , lunedì 6/11 ore 20:45

, lunedì 6/11 ore 20:45 SERIE A – 12ª GIORNATA – MONZA-TORINO, sabato 11/11 ore 20:45