Complici gli infortuni di Schuurs e Djidji, il Torino necessita di un recupero lampo di Buongiorno in vista della trasferta di Lecce

Un buon Torino non ha potuto nulla contro un’Inter troppo grande in uno degli anticipi della 9ª giornata di Serie A. I granata sono rimasti in partita fino al 48′ quando, dopo un intervento, Schuurs si è gettato a terra dolorante urlando, facendo preoccupare tutti. Già dalle prime immagini si sospettava qualcosa di negativo, e ora gli ultimi accertamenti sembrano andare tutti verso la direzione di una probabile rottura del crociato, con conseguente assenza dai campi di almeno 6 mesi. Nella stessa partita, inoltre, anche Tameze – adattato da centrale a causa delle defezioni – ha subìto un problema, che verrà valutato. Continua la maledizione difesa per i granata quindi, che in appena 9 turni di campionato hanno perso almeno una volta quasi tutti i difensori, eccezion fatta per Ricardo Rodriguez. A questo punto, in vista della trasferta di Lecce, è necessario un recupero lampo di Buongiorno.

Buongiorno vuole esserci

Il vice capitano vuole assolutamente esserci contro i salentini, anche per dare un segnale ai compagni. Lo stesso Juric, nella conferenza pre Inter, aveva annunciato che molto probabilmente il numero 4 avrebbe recuperato per la 10ª giornata, dunque le speranze ci sono. Se con uno Schuurs in più c’era la possibilità di rallentare il rientro, facendo tornare Bongio solamente quando al 100%, adesso c’è la necessità di averlo il prima possibile, per evitare scivoloni in difesa. La retroguardia, infatti, ha già perso un giocatore di grande esperienza e maturità come l’olandese, e fare a meno anche di Buongiorno sarebbe davvero pesante. Dita incrociate, quindi, in vista della trasferta pugliese, con Juric e i tifosi che sperano nel rientro del vice capitano. Gli allenamenti di martedì e mercoledì, in questo senso, saranno fondamentali per eventuali indicazioni.