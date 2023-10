Ancora una volta, Nikola Vlasic non è stato in grado di fare la differenza per il Torino, che continua ad aspettarlo

Pesante sconfitta per il Torino contro l’Inter, più per quanto riguarda il risultato che per quello fatto vedere in campo. I granata hanno provato nel primo tempo a mettere in difficoltà i nerazzurri, riuscendoci ma senza segnare. I ragazzi di Inzaghi, così, sono entrati in campo più convinti nella seconda frazione segnando tre gol. Una prestazione nel complesso non del tutto negativa per i padroni di casa, colpiti soprattutto dalla sfortuna. Chi, invece, non ha fatto vedere ancora una volta cose positive è stato Nikola Vlasic, che a tutti gli effetti è diventato un caso all’interno degli ambienti granata. Se Radonjic non incide anche per problemi caratteriali, l’astinenza da gol e assist del croato è una delle cose più preoccupanti all’interno della rosa, considerando quanto a lungo sia stato seguito da Vagnati e Juric questa estate. L’ex West Ham non segna ormai dalla 35ª giornata dello stesso campionato, quando, con il suo gol decisivo sul campo del Verona, aveva interrotto un digiuno che era durato addirittura 5 mesi.

No Vlasic no party

In una gara come quella di sabato, in cui erano assenti tutti i leader tecnici e carismatici come Buongiorno, Schuurs, Radonjic e Zapata, ci si aspettava che il numero 16 si prendesse la squadra sulle spalle e la trascinasse, almeno, dal punto di vista della prestazione. Così, però, non è stato. Ogni volta che si alzano i ritmi e le difficoltà, Vlasic tende a sparire, segnando quasi una sorta di inferiorità per la squadra. Una situazione che, se paragonata alle prime 9 giornate dello scorso campionato, fa riflettere. In quel caso, infatti, ancora poco abituato agli schemi di Juric, il croato segnò 3 reti venendo premiato più volte come MVP dei match. Ora, invece, sembra un giocatore totalmente estraneo alle dinamiche di gioco e che in nessun modo riesce a mettersi in luce, né con gol o assist né con giocate di alcun tipo. Il Torino e Juric lo aspettano, considerata anche l’assenza di alternative di gran valore, ma continuando così il classe ’97 si gioca anche il futuro in Piemonte.