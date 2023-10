Ancora una volta, il Torino ha fatto molta fatica in mezzo al campo, soffrendo l’inferiorità numerica rispetto agli avversari

La sconfitta contro la Juventus prima della sosta sembrava poter portare Juric a modificare qualcosa a livello tattico. Il centrocampo, in particolare, era stato il reparto a soffrire maggiormente contro i bianconeri, che ben si erano disposti sfruttando la superiorità di maglie (3, contro le due granata). La settimana e mezza di pausa, però, non ha fatto cambiare idea all’allenatore, che per volontà o necessità – dettata dall’arretramento di Tameze in difesa – ha confermato la mediana a due anche per affrontare l’Inter. Una scelta che, però, non ha ripagato per nulla.

Necessario un cambiamento

Nonostante il cambiamento a livello di nomi, con Linetty che ha preso il posto di uno stanco Ilic reduce dagli impegni con la Serbia, poco è cambiato. Il tecnico si è schierato inizialmente con il polacco e Ricci in mezzo al campo, riuscendo anche per alcuni istanti di gara a non soffrire troppo la presenza dall’altro lato di gente come Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu. Dal secondo tempo in poi, però, la situazione è totalmente cambiata, con la squadra sciolta e i nerazzurri che si sono trovati di fronte un tappeto rosso più e più volte. Neppure questa situazione ha cambiato i piani di Juric, che ha deciso di far entrare Ilic solo al minuto 86′, a partita già ampiamente compromessa. L’ex Verona non ha ovviamente potuto far nulla, se non compiere un fallo da rigore all’ultimo frame di gara, consegnando a Calhanoglu il pallone dello 0-3. Un problema, quello del centrocampo, che va avanti ormai da diverse partite. È necessario un cambiamento, per non soffrire così ogni qual volta si incontra una squadra che gioca a 3.