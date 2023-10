Non solo Perr Schuurs, anche Tameze è uscito malconcio dalla sfida contro l’Inter ed è da valutare in vista del Lecce

Una situazione davvero paranormale, quella che sta vivendo il Torino in questo inizio di stagione. Non tanto a livello di risultati, quanto più se si parla di problemi fisici e muscolari. Quando si è arrivati appena alla 9ª giornata di Serie A, non bastano le dita di una mano per contare i giocatori granata che si sono fermati almeno una volta per infortunio, e la situazione diventa ancora più incredibile se si guarda strettamente alla difesa. Da agosto ad adesso, infatti, si sono già fermati Djidji (ancora ai box), Zima, Buongiorno, Sazonov e Schuurs, il cui problema non lascia presagire nulla di positivo. Ma non solo. Nel corso della partita contro l’Inter, precisamente nei minuti finali, anche Tameze si è due volte accasciato a terra, per dei problemi di natura muscolare. Il camerunense nelle ultime tre partite era stato adattato da Juric al ruolo di centrale per sostituire proprio gli indisponibili, e sembra che la maledizione abbia colpito anche lui. Da capire se si trattasse solo di crampi o di un vero e proprio risentimento ai flessori, e per questo motivo le sue condizioni oggi verranno valutate anche in vista della partita contro il Lecce di sabato prossimo.