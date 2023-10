Torna l’appuntamento con il consueto Punto sull’Arbitro di Carlo Quaranta: ecco come ha valutato la direzione di Marchetti

Per la partita tra Torino e Inter, che giunge dopo la seconda sosta di campionato, l’arbitro prescelto dal designatore Rocchi è stato Matteo Marchetti della sezione AIA di Ostia Lido. L’approccio alla gara da parte del 34enne fischietto laziale è tranquillo ma, consapevole del fatto che le due squadre praticano un gioco piuttosto fisico, cerca subito di richiamare severamente i giocatori che ci mettono più vigoria negli interventi (vedi Tameze su Lautaro al 23’) e talvolta ferma il gioco in modo troppo fiscale come al 28’ quando punisce Seck che tocca appena Dimarco al limite dell’area granata.

Torino-Inter: gli episodi del secondo tempo

Al 49’ Schuurs si fa male gravemente terminando a terra sbilanciato da una spallata vigorosa di Calhanoglu, Marchetti ferma il gioco assegnando un calcio di punizione ai granata ed ammonisce Barella che protesta inopportunamente. Al 70’ Lautaro si lamenta per un contatto con Sazonov nell’area di rigore del Torino che l’arbitro giudica come non falloso (il georgiano si libera prima del pallone, poi tocca anche il piede di Lautaro): qualche dubbio resta ma l’impressione è che la decisione arbitrale sia la più appropriata. All’80’ ammonito giustamente Linetty per un’entrata in ritardo su Calhanoglu. Al 93’ Mkhitaryan è steso in area granata da un intervento di Ilic che in scivolata da dietro non tocca mai il pallone ma va direttamente col piede sulla gamba dell’armeno: rigore sacrosanto ma manca l’ammonizione ad Ilic. Al 96’ infine il terzo ammonito del match è Carlos Augusto che ferma Bellanova in progressione con un’entrata scorretta.

Marchetti, alla sua 25^ presenza in serie A, fornisce dunque una prova discreta – seppur con qualche sbavatura – e si conferma arbitro in ascesa. Con i granata è alla sua terza direzione complessiva, dopo la vittoria a Udine e la sconfitta tra le mura amiche contro il Napoli lo scorso anno e quella di ieri, il bilancio è ora di 1 vittoria e 2 sconfitte.