Come sempre dopo una partita del Torino, arriva il Punto sull’Arbitro di Carlo Quaranta: ecco come è andato Aureliano

Per il combattuto match delle ore 18.00 al “Via del Mare” l’arbitro designato Gianluca Aureliano della sezione AIA di Bologna ha usato un metro piuttosto intransigente come testimoniano i ben 37 falli fischiati e gli 8 ammoniti (oltre all’espulsione del tecnico granata Ivan Juric).

Lecce-Torino: il primo tempo

Già al 10’ fa capire che aria tira estraendo il primo cartellino giallo per punire un intervento scomposto in ritardo di Gineitis su Rafia, poi spezzetta spesso il gioco fischiando falli per interventi veniali o semplici contrasti di gioco. Al 25’ anche Linetty finisce sul taccuino di Aureliano per un pestone involontario a Rafia mentre dieci minuti dopo è la volta di Lazaro e Gendrey protagonisti di alcune scaramucce nei pressi delle panchine ed al 40’ c’è già il quinto cartellino giallo (inevitabile) proprio per Rafia autore di un fallo tattico su Ricci. Al 46’ timide proteste da parte del giallorosso Banda che entrando in area granata si lascia cadere avvertendo la presenza di Vojvoda che lo tocca leggermente con la mano sul braccio: giusto lasciar correre, l’atteggiamento dello zambiano è ai limiti della simulazione.

Lecce-Torino: il secondo tempo

Nel secondo tempo Aureliano modifica un po’ il suo metro e lascia giocare di più (al 50’ non ferma il gioco su un intervento apparentemente falloso su Sanabria nei pressi dell’area giallorossa) e non accade nulla di rilevante fino al 71’ quando viene ammonito giustamente Rodriguez che ferma fallosamente Strefezza; cartellini gialli anche per Gallo (in ritardo su Bellanova) al 78’ e per Tameze per fallo tattico al 94’. Espulso infine l’allenatore granata Juric al 96’ per aver invaso l’area tecnica avversaria anche se a dire il vero il provvedimento è sembrato quasi su richiesta della panchina dei leccesi e l’ingresso nell’area tecnica avversaria non sembrava “in modo aggressivo o provocatorio” in quanto aveva tentato solo di avvicinarsi per farsi sentire dallo staff medico granata entrato in campo a soccorso di Bellanova.

Nel complesso Aureliano ha diretto una partita senza grossi grattacapo (inoperoso il VAR Valeri) e ha amministrato con fin troppa severità (soprattutto nel primo tempo) non risultando impeccabile nel posizionamento in campo. Con Aureliano per il Torino, dopo questa partita, il bilancio è divenuto positivo, infatti sono arrivate tre vittorie, un pareggio e due sconfitte.