Dopo Torino-Verona 2-1 e il dubbio gol di Bowie con sbracciata su Ismajli, torna il consueto punto sull’arbitro con Carlo Quaranta

Per la quarta volta in stagione Kevin Bonacina viene designato per dirigere una partita del Torino e, come nelle precedenti occasioni, anche ieri si distingue per una direzione con pochi problemi ed un metro coerente ed uniforme.

La partita

L’arbitro della sezione AIA di Bergamo, insieme ai suoi assistenti, ha interpretato bene le varie fasi della

gara e negli episodi più rilevanti ha gestito nel modo più opportuno lasciando giocare nei casi dubbi e

ottenendo sempre l’avallo del VAR ad azione conclusa. Così è stato già al 6’ quando i granata trovano il primo gol con Simeone servito da un colpo di testa di Pedersen in posizione sospetta sul lancio di Ismajli ma che il check del VAR Marini conferma come regolare. Al 21’ è forse un tantino indulgente con Nelsson che interviene fallosamente su Adams ma lascia proseguire mentre al 25’ estrae giustamente il primo cartellino giallo del match ai danni del diffidato Ismajli per un’entrata in ritardo su Gagliardini; due minuti dopo viene ammonito anche per Edmundsson che ferma fallosamente un’azione promettente di Vlasic. Al 39’ il gol del Verona giunge dopo un contrasto di gioco ritenuto falloso da parte dei granata: sul lancio del portiere scaligero Montipò, Ismajli legge male la traiettoria, Bowie alle sue spalle ne approfitta aiutandosi con le braccia per prendere posizione e va a trasformare per il momentaneo pareggio. Anche in questa occasione è corretto il check del VAR che conferma la decisione del campo. poiché non si tratta di chiaro ed evidente errore ma di un contrasto che l’arbitro di campo valuta discrezionalmente ed in questo caso in modo sostenibile.

Al 46’ ammonito Frese per un fallo su Vlasic che si avviava verso la porta gialloblu (c’erano altri difensori che potevano intervenire). Regolare il gol di Casadei al 50’ che si trova in posizione regolare sul

centro di Obrador mentre al 57’ viene annullato il bel gol di testa di Adams (sempre su assist al bacio di

Obrador) per una posizione irregolare ad inizio azione di Simeone (una manciata di secondi prima) anche in questo caso segnalata dal Var attraverso check. Al 65’ cartellino giallo giusto anche per Oyegoke che entra duro su Casadei. Al 95’ curiosa ammonizione per Valentini che, vistosi scavalcare dal pallone, ferma l’azione con una mano in modo plateale ed anche in questo caso Bonacina non ravvede gli estremi per la chiara occasione da rete e commina solo l’ammonizione.

Il bilancio

Con i precedenti contro Como e Genoa in campionato e contro la Roma in coppa Italia, Bonacina è stato l’arbitro che più di ogni altro ha diretto i granata in questa stagione ed il bilancio complessivo è ora di cinque vittorie, un pari ed una sconfitta.