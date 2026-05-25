Il punto sull’aborto Zufferli che ha diretto la sfida tra Torino e Juventus: è il derby che ha chiuso la stagione

Di per sé un derby all’ultima giornata è un avvenimento ai limiti dell’assurdo che fino ad un anno fa sarebbe stato impensabile (tanto che era espressamente vietato nelle prime ed ultime giornate di campionato con tanto di vincoli nella stesura dei calendari) e i fatti di ieri sera dimostrano che quei criteri di buonsenso andrebbero sempre adoperati.

I fattacci accaduti nel prepartita al di fuori dello stadio culminati con il grave ferimento di un tifoso bianconero forse colpito da un lacrimogeno hanno causato lo slittamento della gara di oltre un’ora mentre le altre partite delle squadre avversarie dei bianconeri nella corsa ad un piazzamento europeo hanno iniziato pochi minuti dopo l’orario previsto in barba al principio di contemporaneità.

La partita si è disputata poi in un clima surreale con la tifoseria bianconera che ha abbandonato il settore ospiti al momento dell’annuncio dello svolgimento della gara seguita da una parte di ultras della Maratona e con un secondo tempo giocato mentre le altre partite erano già finite ed i verdetti già definiti.

In tutto questo l’arbitro Luca Zufferli della sezione AIA di Udine ha svestito i panni del protagonista ed ha diretto in modo equilibrato, quasi in ombra, riuscendo a tenere a bada la tensione accumulata da episodi sia dentro che fuori dal terreno di gioco.

Al 17′ manca l’ammonizione a Gatti

Poche le decisioni importanti adottate ed ancor meno i rilievi da muovere al direttore di gara il quale al 17’ non sanziona con l’ammonizione Gatti che ferma fallosamente Zapata in fuga. Al 32’ l’assistente corregge Zufferli che aveva assegnato erroneamente un corner a favore dei bianconeri, Al 37’ l’arbitro interviene per placare gli animi tra Paleari e Kelly in area prima della battuta di un calcio d’angolo. Al 59’ Adams termina a terra in area lamentando una trattenuta da parte di Kelly il quale effettivamente appoggia un braccio sulla spalla dell’attaccante scozzese ma l’episodio sembra di lieve entità e l’arbitro lascia correre. Al 64’ giusto cartellino giallo per Kalulu autore di un fallo su Casadei in ripartenza mentre all’88’ si surriscaldano ancora di più gli animi e vengono ammoniti Ebosse e Zhegrova per scaramucce. Al 95’ rischia il provvedimento disciplinare Nkounkou che ferma fallosamente un avversario in ripartenza.

A pochi minuti dalla mezzanotte termina l’insolito e surreale derby dell’ultima giornata che chiude la stagione 2025- 2026, condotto peraltro dallo stesso arbitro che lo aveva diretto anche nella gara di andata (un pareggio senza polemiche anche in quella circostanza) ed anche questo rappresenta un evento più unico che raro. In totale con Zufferli i granata sono ancora imbattuti ed hanno ottenuto una vittoria e tre pareggi.