Il punto sull’arbitro che ha diretto la sfida tra Cagliari e Torino, vinta 2-1 dalla squadra sarda

Alberto Ruben Arena della sezione AIA di Torre del Greco ha diretto il match disputatosi all’Unipol Domus tra il Cagliari di Fabio Pisacane e il Torino di Roberto D’Aversa. Il 33enne direttore di gara ha fischiato poco apparendo tuttavia a tratti insicuro ed incoerente. Già in avvio ha lasciato giocare in situazioni che avrebbero richiesto un intervento ed al 22’ un contrasto tra Deiola e Ilkhan con la gamba destra del giocatore dei sardi sollevata ad altezza ginocchio del turco non viene punito nemmeno con il calcio di punizione (ci sarebbe stato pure il cartellino giallo). Il primo tempo si chiude con appena otto falli complessivi fischiati.

L’intervento su Pedersen

Nella seconda frazione la musica non cambia ed al 69’ incredibilmente non viene sanzionato un intervento in scivolata di Orbert su Pedersen al limite dell’area rossoblu (anche in questo caso vi erano gli estremi per l’ammonizione). All’80’ Ilkhan termina a terra in area sarda dopo un contrasto con Esposito ma nonostante si noti sia un contatto alto che uno basso per l’arbitro non c’è niente e nemmeno il VAR Ghersini interviene: niente di clamoroso ma nemmeno così scontato. All’82’ gli unici due cartellini gialli della partita a carico del torinista Maripan (diffidato, salterà il derby) e del cagliaritano Mendy per reciproche scorrettezze.

Il mani di Folorunsho

Nell’ultimo minuto di recupero, al 95’, forse l’episodio più discusso: su un cross di Obrador deviato da Casadei il pallone schizza sul braccio sinistro di Folorunsho, il tocco non è netto né intenzionale, l’arto è in posizione più o meno congrua e si tratta di una palla inattesa. L’arbitro non interviene e dopo un check del VAR non concede il penalty ai granata ma manda tutti negli spogliatoi decretando la vittoria e la salvezza degli isolani.La decisione è sostenibile ma resta qualche dubbio sul fatto che non sia stato richiamato al monitor per valutare personalmente.

L’arbitro Arena ha diretto per la seconda volta il Torino, la prima è stata, sempre in questo campionato, il 2 novembre scorso in occasione di Torino – Pisa terminata in parità.