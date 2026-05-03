Il punto sull’arbitro Giuseppe Mucera, che ha diretto il match tra Udinese e Torino terminato per 2-0 a favore dei friulani

Per la tranquilla partita di fine stagione senza obiettivi importanti del Bluenergy Stadium tra Udinese e

Torino la scelta del nuovo designatore ad interim Dino Tommasi (che in seguito alle note vicende

giudiziarie sostituisce il dimissionario Gianluca Rocchi) è ricaduta sull’esordiente Giuseppe Mucera alla

sua terza direzione in serie A.

Approccio piuttosto tollerante per il 33enne arbitro della sezione AIA di Palermo che nei primi minuti non interviene sui contatti sospetti di Solet su Gineitis e dello stesso centrocampista lituano su Zaniolo.

Il gol annullato

Al 23’ annullato un gol a Zaniolo dopo segnalazione del VAR Maggioni: la posizione irregolare dell’ex

romanista sul tocco smarcante di Buksa è abbastanza evidente anche dal campo e lo stesso intervento del calciatore polacco per rubare il pallone a Gineitis è davvero al limite, pertanto il provvedimento definitivo è sacrosanto. Al 38’ trattenuta irregolare a centrocampo di Kabasele su Simeone che chiede il cartellino giallo ma Mucera soprassiede concedendo solo il calcio di punizione.

L’ammonizione tuttavia è solo rimandata e giunge al primo minuto della ripresa, con gli stessi protagonisti, ma stavolta il fallo del congolese viene sanzionato. Stessa sorte due minuti dopo per Obrador che ferma fallosamente con una vistosa trattenuta lo stesso Kabasele.

Obrador: che rischio!

Al 60’, lo spagnolo rischia la seconda ammonizione intervenendo su Zaniolo che era andato via in dribbling lungo la linea laterale, anche in questo caso Mucera è indulgente e assegna solo il calcio di punizione. Al 67’ Zaniolo termina a terra in area granata, ma l’intervento di Gineitis non è falloso, giusto lasciar correre. Partita tutto sommato non difficile che il giovane arbitro affronta con qualche incertezza, ma l’aiuto del VAR in occasione del gol annullato ai friulani nel primo tempo e l’andamento della gara lo salvano da errori clamorosi. Per lui si è trattato dell’esordio assoluto con Udinese e Torino, non vi sono dunque precedenti da prendere in considerazione.