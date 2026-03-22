Il punto sull’arbitro Fourneau che ha diretto la sfida tra Milan e Torino , terminata 3-2 per la squadra di casa

Per la terza volta in stagione Francesco Fourneau è stato designato per dirigere una partita del Torino.

L’arbitro della sezione AIA di Roma 1 è stato sollecitato in qualche situazione al limite del regolamento

nelle rispettive aree di rigore prendendo alla fine sempre la decisione opportuna anche se nel caso del

rigore assegnato a Simeone c’è stata la necessità dell’intervento del VAR Nasca. Per il resto prestazione

tutto sommato convincente e con una soglia di tolleranza non molto alta che lo ha portato ad ammonire

dopo appena 8’ Tomori il quale, superato da Gineitis, lo aveva fermato fallosamente. Al 17’ rischio

cartellino giallo per lo stesso Gineitis per trattenuta a Fofana ma Fourneau concede il vantaggio ai

rossoneri e l’azione si conclude con un nulla di fatto.

Giusta la posizione di offside segnalata a Simeone in area rossonera al 39’. Valida invece al 44’ quando l’argentino sfrutta la corta respinta del portiere Maignan sul tiro di Vlasic con il pallone che carambola sul palo e poi finisce proprio sui piedi dell’attaccante che sigla il pari con un facile tap in. Al 47’ Ismajli a terra tocca il pallone col braccio poggiato sull’erba in posizione naturale, giusto lasciar proseguire il gioco.

Giusto assegnare il rigore su Simeone

Al 79’ Simeone termina a terra in area milanista dopo aver subito una manata in volto da Pavlovic che era stato sorpreso dal movimento ad incrociare dell’attaccante granata alle sue spalle; il tocco sembra lieve ma intenzionale, l’arbitro non se ne avvede ma, ad azione conclusa, il VAR lo richiama al monitor per l’On Field Review e opta per la concessione del penalty e per la conseguente ammonizione di Pavlovic, decisioni che appaiono corrette.

All’88’ ammonito l’allenatore granata D’Aversa. Poco dopo i granata richiedono un altro rigore per un tocco di braccio di De Winter ma il braccio è sempre aderente al corpo e per giunta si tratta di “pallone inatteso”. Al 93’ ammonito Ilkhan autore di un intervento in ritardo su Athekame ed al 96’ stessa sorte per Gimenez per fallo su Coco in ripartenza.

Prestazione convincente di Fourneau

In conclusione la prestazione del direttore di gara che ha portato a referto 19 falli fischiati e 4 cartellini gialli è stata abbastanza convincente.

Dopo le sconfitte contro Atalanta e Bologna in questo campionato, è arrivata un’ulteriore débacle contro il Milan ed il bilancio con l’arbitro romano per i granata si fa sempre più negativo: una vittoria, sei pareggi, quattro sconfitte.