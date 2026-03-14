Il punto sull’arbitro Maresca che ha diretto la sfida tra Torino e Parma , terminata 4-1 per i padroni di casa

Per l’anticipo del venerdì sera tra il Torino e il Parma allo stadio “Grande Torino”, il designatore Rocchi

ha richiamato ad arbitrare una partita del massimo campionato Fabio Maresca. Il direttore di gara della

sezione AIA di Napoli, infatti, è tornato a dirigere in serie A dopo circa un mese e mezzo e l’ha fatto con

una prova convincente e coerente, forse interrompendo un po’ troppo (30 falli fischiati) ma non

commettendo errori importanti.

La partita subisce qualche interruzione già dal 9’ per gli infortuni di Gineitis e Cremaschi (costretto ad

abbandonare il campo poco dopo) ed al 28’ rischia l’ammonizione Coco per un intervento da dietro su

Strefezza sul quale aveva già commesso qualche scorrettezza ma Maresca chiude un occhio. L’arbitro

gestisce bene le mischie nelle aree di rigore e non manca certo di autorevolezza. Il primo tempo si chiude sul risultato di parità, con tre minuti di recupero e senza cartellini.

Regolare l’azione del 2-1 granata

Al 55’ è regolare l’azione che porta al gol di Ilkhan: non c’è condotta fallosa da parte di Coco su Valeri

sugli sviluppi del calcio d’angolo poco prima del tiro di Adams e decide bene l’arbitro che convalida il gol

dopo un breve check col VAR Ghersini.

I primi cartellini giungono a mezz’ora dal termine della gara

I primi cartellini gialli giungono al 59’ quando Ordonez

interviene in ritardo su Adams e viene ammonito insieme al suo capitano Delprato che protesta,

provvedimenti forse un po’ severi ma sostenibili. Al 77’ ammonizione anche per Strefezza che tocca da

dietro Prati facendogli perdere l’equilibrio mentre è in corsa. All’85’ l’unica ammonizione a carico di un

giocatore granata é per Kulenovic che entra fallosamente su Strefezza.

Quella contro i ducali è stata la quindicesima direzione per il fischietto campano con i granata è di sette

vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte.