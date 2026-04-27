Il punto sull’arbitro Mariani che ha diretto la sfida dell’Olimpico tra Torino e Inter, terminata 2-2

Buona direzione di Maurizio Mariani, arbitro della partita Torino–Inter, disputatasi ieri alle ore 18.00

allo stadio Olimpico “Grande Torino”. Il fischietto internazionale ha avuto poche difficoltà nel gestire una

gara molto corretta in cui nel primo tempo, mantenendo una soglia di tolleranza piuttosto alta, ha dovuto fischiare appena due falli.

L’unico episodio degno di nota è stato quello del tocco di braccio di Coco in area granata al 12’: dopo un

colpo di testa di Carlos Augusto il pallone finisce dapprima sulla coscia di Coco e poi sul suo braccio in

posizione aderente al corpo; si tratta dunque di un’autogiocata non punibile da regolamento. Fa bene

dunque Mariani a lasciar giocare e la sua decisione è corroborata dal check del VAR Mazzoleni.

Il punto sul rigore concesso al Toro

Anche la seconda parte di gara scorre via in modo piuttosto liscio e l’episodio clou giunge al 72’ quando

su un cross da sinistra di Obrador, in area nerazzurra Zapata colpisce di testa ed il pallone sbatte sul

braccio destro largo di Carlos Augusto; Mariani lascia proseguire ma viene richiamato all’On Field

Review dove viene certificato che, sebbene la posizione sia molto ravvicinata, il braccio del difensore

interista è molto alto sopra le spalle e si trova in posizione innaturale. Pertanto, da regolamento, è punibile con il calcio di rigore.

Il gol annullato all’Inter

All’83’ giusto annullare il gol di Mkhitaryan servito da Thuram che si trova in posizione chiaramente irregolare. Solo nel finale gli unici cartellini gialli del match: all’84’ per Diouf che stende Njie al limite dell’area, all’85’ per Ebosse che commette un evidente fallo tattico su Mkhitaryan sulla linea di centrocampo (nonostante possa essere considerato fallo da ultimo uomo l’infrazione avviene troppo lontano dalla porta e non può essere considerata promettente azione da gol sanzionabile con l’espulsione).

All’86’, invece, per Barella che ferma fallosamente Simeone (in questo caso decisione anche esagerata). In precedenza era stato ammonito per proteste anche l’allenatore del Torino D’Aversa (82’). Dopo questa partita, il bilancio del direttore di gara della sezione AIA di Aprilia con i granata resta in perfetto equilibrio e viene aggiornato a 13 vittorie, 3 pareggi, 13 sconfitte.