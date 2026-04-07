Il punto sull’arbitro Luca Zufferli che ha diretto il match tra Pisa e Torino, vinto per 0-1 dagli uomini di D’Aversa con gol di Adams

La sfida che si è disputata nel pomeriggio di Pasqua all’Arena Garibaldi è stata affidata a Luca Zufferli

che non ha avuto difficoltà ad amministrare una partita piuttosto spigolosa utilizzando un metro uniforme, con una soglia di tolleranza piuttosto alta. Il 35enne della sezione AIA di Udine ha lasciato correre in più di un’occasione e si è rivelato anche piuttosto parsimonioso nell’uso dei cartellini sebbene l’unico sia stato sventolato dopo appena 13’ di gioco. Il destinatario è stato lo svizzero Aebischer che ha toccato il pallone col braccio interrompendo un’azione promettente dei granata sulla trequarti nerazzurra.

Partita senza grandi emozioni

Prima frazione soporifera alla quale Zufferli si adegua caratterizzata da qualche interruzione fisiologica e con 1’ di recupero.

La ripresa non si discosta molto come inerzia rispetto ai primi 45’ e la partita si accende solo dopo l’errore di Tramoni al 59’ che non sfrutta una leggerezza difensiva di Coco; al 72’ Zufferli grazia

dall’ammonizione Hojiholt autore di un intervento duro ed all’81’ giunge il gol di Adams che decide il

match sul quale c’è qualche protesta dei padroni di casa. Sul cross da sinistra di Ebosse, il pallone arriva a Pedersen appostato sul secondo palo il quale in qualche modo rimette al centro dove l’accorrente Adams devia in porta: i dubbi riguardano le posizioni di Pedersen ed Adams che risultano regolari e quella di Casadei a centro area che è più dubbia ma che non partecipa all’azione e, difatti, l’arbitro convalida dopo un breve check col VAR Di Bello.

Qualche protesta finale

All’87’ qualche lamentela dei pisani anche per un tocco di braccio da parte di un difendente granata in area ma il braccio del difensore è aderente al tronco e non si sposta assumendo posizioni scorrette.



Per il direttore di gara friulano si è trattato del terzo incrocio con il Torino che aveva diretto il derby di

andata e la partita contro il Monza nel maggio 2023, sfide entrambe terminate con dei pareggi.